Queen wünschte sich Versöhnung von Prinz Harry und König Charles III. – und scheiterte

Von: Susanne Kröber

In den letzten Monaten vor ihrem Tod soll Queen Elizabeth II.verzweifelt versucht haben, zwischen ihrem Sohn Charles und Prinz Harry zu vermitteln. Doch ihre Bemühungen waren vergeblich.

London – Prinz Harry (38) galt von jeher als Lieblingsenkel von Queen Elizabeth II. (†96), trotz zahlreicher Eskapaden des Prinzen in seiner Jugend war die Verbindung mit seiner Großmutter sehr eng. Auch als Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan Markle (41) Großbritannien und der britischen Königsfamilie 2020 den Rücken kehrten, brach der Kontakt nicht ab. Für Frieden zwischen Prinz Harry und seinem Vater Charles konnte aber auch die Queen nicht sorgen.

„Wir haben eine ganz besondere Beziehung“, schwärmte Prinz Harry noch im April in einem Interview mit der NBC-„Today“-Show von seiner Verbindung mit der Queen „Wir reden über Dinge, über die sie mit niemandem sonst reden kann.“ In ihren Gesprächen spielte offenbar auch ein sensibles Thema eine große Rolle: das liebe Geld.

Vorangegangen war das brisante Interview, das Prinz Harry und Meghan Markle US-Talk-Legende Oprah Winfrey (68) im März 2021 gegeben hatten. Damals hatte Harry sich beschwert, seine Familie hätte ihm den Geldhahn zugedreht. Nach dem Tod von Prinz Philip (†99) wenige Monate später übertrug Queen Elizabeth II. viele Aufgaben – auch finanzieller Art – bereits ihrem Sohn, dem heutigen König Charles III. (74). Aber beim Thema Geld soll Harry bei Charles auf taube Ohren gestoßen sein.

Meghan und Harry bei Oprah – Das Interview

Am 7. März 2021 wurde in den USA das Interview von Prinz Harry und Meghan Markle mit Talk-Star Oprah Winfrey ausgestrahlt. Darin äußerten sich Harry und Meghan zum ersten Mal ausführlich zu ihrem Rückzug aus der britischen Königsfamilie und ihrem Umzug nach Kalifornien. Im Gespräch warf das Paar den Royals rassistische Tendenzen vor und prangerte die mangelnde Unterstützung für Meghan Markle an. Das Interview sorgte weltweit für große mediale Aufmerksamkeit.