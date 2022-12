USA-Trip: Prinz William widmet verstorbener Queen emotionale Worte

Von: Susanne Kröber

Der erste Auslandsbesuch seit dem Tod von Queen Elizabeth II. ist für Prinz William und Kate von großer Bedeutung. Bei seiner Ansprache in Boston gedachte William seiner Großmutter.

Boston – Diese Reise ist etwas ganz Besonderes für Prinz William (40) und seine Ehefrau Kate Middleton (40). Am 8. September 2022 verstarb Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren und machte ihren Sohn Charles (74) zum König. Direkter Thronfolger ist Prinz William, der in dieser Funktion jetzt erstmals einen Auslandsbesuch unternimmt. An seiner Seite ist natürlich Kate, die Herzogin von Cambridge. Aber auch die verstorbene Queen ist bei der USA-Reise präsent.

Besuch in Boston: Kate und William mit Hommage an Diana und Queen Elizabeth II.

Bei ihrer Ankunft in Boston wurden William und Kate trotz Regen von den wartenden Fans jubelnd empfangen. Kate bezauberte in einem marineblauen Hosenanzug ihres Lieblingsdesigners Alexander McQueen und trug dazu Saphir-Ohrringe – eine Hommage an ihre verstorbene Schwiegermutter Diana (†36), in deren Besitz die Ohrringe früher waren. „Catherine und ich freuen uns sehr, wieder in den Vereinigten Staaten zu sein“, erklärte Prinz William in seiner ersten Ansprache.

Kate und William machen bei ihrer ersten Auslandsreise nach dem Tod der Queen Station in Boston (Montage). © IMAGO/i Images/Starface

Persönliche Worte fand Prinz William dann für seine verstorbene Großmutter Queen Elizabeth. „Anlässlich unseres ersten Auslandsbesuchs seit dem Tod meiner Großmutter möchte ich den Menschen in Massachusetts und insbesondere in Boston danken, die sie der verstorbenen Königin so zahlreich Tribut gezollt haben. Sie erinnerte sich mit großer Zuneigung an ihren Besuch im Jahr 1976 anlässlich der Zweihundertjahrfeier“, so der Prince of Wales.

Darum geht es beim Earthshot Preis 2022 findet zum zweiten Mal die Verleihung des Earthshot Preises statt. Bei der Preisverleihung sollen jährlich fünf Projekte für ihren Beitrag zum Umweltschutz ausgezeichnet werden. In insgesamt fünf Kategorien gibt es jeweils eine Million Pfund zu gewinnen. Der Earthshot Preis wurde 2021 von Prinz William und David Attenborough ins Leben gerufen und soll bis 2030 verliehen werden.

„Absolute Optimistin“: Prinz William ehrt Queen Elizabeth in Boston mit rührenden Worten

Am 2. Dezember wird in Boston zum zweiten Mal der Earthshot Preis verliehen, ein Preis für Umwelt-Akteure. Zu der großen Gala werden unter anderem Billie Eilish (20), Ellie Goulding (35) und Annie Lennox (67) erwartet. „Meine Großmutter war eine absolute Optimistin. Und ich bin es auch“, erklärte Prinz William nach seiner Ankunft in Boston. „Deshalb haben wir letztes Jahr den Earthshot Preis ins Leben gerufen, mit dem Ziel, eine wirklich globale Plattform zu schaffen, die Hoffnung und dringend nötigen Optimismus weckt, wenn wir versuchen, die Zukunft unseres Planeten zu retten.“

Der USA-Trip von William und Kate wird aktuell von einem Rassismus-Skandal am Buckingham Palace überschattet. Nachdem sie bei einer Veranstaltung gegenüber der Aktivistin Ngozi Fulani (57) rassistische Äußerungen gemacht hatte, musste Prinz Williams Taufpatin Susan Hussey (83) von ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zurücktreten. Verwendete Quellen: people.com, express.co.uk