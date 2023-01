Prinz Harrys Biografie drastisch gekürzt: „Will nicht, dass die Welt das erfährt“

Die Memoiren von Prinz Harry verkaufen sich wie geschnitten Brot – und offenbar hat Prinz Williams kleiner Bruder noch genug Material für weitere Bücher. Muss Harrys Familie mit weiteren Enthüllungen rechnen?

Montecito – In seinem Heimatland Großbritannien bricht Prinz Harrys Biografie „Reserve“ („Spare“) alle Rekorde. Schon in der ersten Verkaufswoche hat sich das Werk von Prinz Harry (38) zum absoluten Bestseller entwickelt. Nur vier „Harry Potter“-Bände und „Das verlorene Symbol“ von Dan Brown (58) verkauften sich laut mirror.co.uk in England bisher schneller. Kein Wunder, dass es bereits Spekulationen über weitere Bücher des royalen Aussteigers gibt.

„Es sind einige Dinge passiert“: Prinz Harry ließ brisantes Material für seine Biografie ungenutzt

Im Interview mit der Journalistin Bryony Gordon (42) für den Telegraph enthüllte Prinz Harry jetzt, dass „Reserve“ vor der Veröffentlichung drastisch gekürzt wurde. „Ich sagte ihm, er solle mich fragen, was er wolle, und dass ich ihm alles erzählen würde“, so Harry über seine Gespräche mit Schriftsteller J. R. Moehringer (58), dem Ghostwriter seiner Memoiren. „Der erste Entwurf war anders. Es waren 800 Seiten. Und jetzt sind es nur noch 400 Seiten.“

Aber welche Passagen fielen in Prinz Harrys Biografie dem Rotstift zum Opfer? „Es sind einige Dinge passiert, vor allem zwischen mir und meinem Bruder und zum Teil auch zwischen mir und meinem Vater, von denen ich einfach nicht möchte, dass die Welt das erfährt“, erklärt der Herzog von Sussex im Telegraph-Interview. „Denn ich glaube nicht, dass sie mir jemals verzeihen würden.“

Verkaufsstart von Prinz Harrys Memoiren Am 10. Januar 2023 wurden Prinz Harrys Memoiren mit dem Titel „Reserve“ („Spare“) vom Verlag Penguin Random House veröffentlicht. Bereits der Titel sorgte im Vorfeld für Schlagzeilen. Er ist eine Anspielung auf die Redewendung „the heir and the spare“, also „der Erbe und sein Ersatz“. Als jüngerer Bruder von Thronfolger Prinz William saß Harry sein Leben lang auf der Ersatzbank. Nun folgt Prinz Harrys Abrechnung mit der britischen Königsfamilie.

Legt Prinz Harry bald nach? „Es wird gemunkelt, dass er einen Deal über vier Bücher hat“

Aber muss die britische Königsfamilie befürchten, dass Prinz Harry doch noch weitere brisante Details aus ihrem Leben ausplaudert? Im Gespräch mit Bryony Gordon erklärt Harry: „Es hätten auch zwei Bücher werden können, um es mal so auszudrücken.“ Und was sich anhört wie eine versteckte Drohung gegen die Royals, könnte schon bald Realität werden. Tom Tivnan, Herausgeber des britischen Branchenmagazins The Bookseller, deutet gegenüber mirror.co.uk an, dass die spektakulären Verkaufszahlen von „Reserve“ weitere Bücher von Prinz Harry nach sich ziehen könnten.

„Es wird gemunkelt, dass Harry einen Deal über vier Bücher hat, aber das ist geheim“, so Tom Tivnan, der allerdings nicht mit einem zweiten Teil der Memoiren rechnet, sondern mit einem etwas weniger persönlichen Werk von Prinz Harry. Ob sich das dann so gut verkauft wie „Reserve“, bleibt abzuwarten. Zumindest könnten so peinliche Fehler wie in Prinz Harrys Biografie vermieden werden, die seine Glaubwürdigkeit infrage stellen. Verwendete Quellen: telegraph.co.uk, bryonygordon.substack.com, mirror.co.uk