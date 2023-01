„Eines wird enden wie ich“: Prinz Harry sorgt sich um Williams Kinder

Von: Susanne Kröber

Jetzt zieht er Williams Kinder mit rein. Mit seiner Biografie will Prinz Harry verhindern, dass Charlotte und Louis das Gleiche durchmachen müssen wie er.

Montecito – Seine Memoiren hat Prinz Harry (38) bezeichnenderweise „Spare“ (dt.: „Reserve“) genannt. Von klein auf sei ihm klargemacht worden, dass er allenfalls der Ersatzmann für seinen älteren Bruder – und Thronfolger – Prinz William (40) sei. Ein Gefühl, vor dem er seine Nichte und seinen Neffen gerne bewahren möchte, wie Harry jetzt in einem Interview betonte.

„Es macht mir Sorgen“: Prinz Harry hat Angst um Williams Kinder

Mit der Journalistin Bryony Gordon (42) verbindet Prinz Harry eine Freundschaft, seit sie ihn 2017 für ihren Podcast „Mad World“ interviewte. Jetzt sprach sie mit Harry für den britischen Telegraph über seine Biografie. Im Gespräch mit Gordon offenbart Harry, dass er sich große Sorgen um die Kinder von Prinz William und Kate Middleton (41) macht.

„Ich weiß, dass von diesen drei Kindern mindestens eines so enden wird wie ich, das Ersatzkind“, so Prinz Harry über Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4), die in der Thronfolge hinter ihrem großen Bruder Prinz George (9) stehen. „Und das tut weh, es macht mir Sorgen.“ Mehrfach habe er versucht, mit seinem Bruder William über dieses Thema zu sprechen, aber „er hat mir sehr deutlich gemacht, dass seine Kinder nicht in meiner Verantwortung liegen“, verrät Prinz Harry.

Verkaufsstart von Prinz Harrys Memoiren Am 10. Januar 2023 wurden Prinz Harrys Memoiren mit dem Titel „Reserve“ („Spare“) vom Verlag Penguin Random House veröffentlicht. Bereits der Titel sorgte im Vorfeld für Schlagzeilen. Er ist eine Anspielung auf die Redewendung „the heir and the spare“, also „der Erbe und sein Ersatz“. Als jüngerer Bruder von Thronfolger Prinz William saß Harry sein Leben lang auf der Ersatzbank. Nun folgt Prinz Harrys Abrechnung mit der britischen Königsfamilie.

Prinz Harry über „Reserve“„Es geht nicht darum, die Monarchie zu stürzen, es geht darum, sie vor sich selbst zu retten“

Verantwortlich fühlt sich Prinz Harry aber trotzdem, auch wenn William ihn in die Schranken gewiesen hat. „Ich bin jemand, der gerne Dinge in Ordnung bringt. Wenn ich Fehlverhalten oder ein Verhaltensmuster sehe, das Menschen schadet, werde ich alles tun, um es zu ändern“, erklärt Harry seine Beweggründe. Damit mache man sich zwar erst mal unbeliebt, aber vielleicht würde man es ihm „in fünf oder zehn Jahren danken“.

Prinz Harry hat hochgesteckte Ziele, was seine Biografie angeht. „Es geht nicht darum, die Monarchie zu stürzen, es geht darum, sie vor sich selbst zu retten“, erklärt er im Telegraph-Interview. Er wisse, dass viele Leute ihn für solche Aussagen gerne „kreuzigen“ würden. Einer aktuellen Umfrage zufolge tippen Harrys Landsleute allerdings auf eine ganz andere Motivation für das Schreiben seiner Memoiren. Verwendete Quellen: telegraph.co.uk, bryonygordon.substack.com