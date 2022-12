„Liebe deine Haare“: Fans feiern neue Frisur von Helene Fischer

Von: Susanne Kröber

Helene Fischer begeistert ihre Fans aktuell mit täglichen Videos von den Tour-Vorbereitungen. Dabei fallen vor allem ihr natürlicher Look und die kürzeren Haare ins Auge.

Montreal – Kekse backen, Tee trinken, es sich mit einem Buch und einer kuscheligen Decke gemütlich machen? Helene Fischer (38) verbringt die Adventszeit in diesem Jahr ganz anders. Für ihre Rausch Live Tour 2023 peilt Fischer ein „neues Level der Fitness“ an, schwitzt und ackert in Montreal bei Proben mit dem Cirque du Soleil. Und ihre Fans nimmt die beliebte Schlagersängerin einfach mit zum Training.

Der Dezember dürfte den Fans von Helene Fischer bisher bestens gefallen. Täglich postet die „Atemlos“-Sängerin Videos von den Tour-Proben im kanadischen Montreal. Ziemlich untypisch für den äußerst privaten Schlagerstar. Im Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung verriet Fischer kürzlich, dass sie Instagram eigentlich eher sparsam nutzt. „Das behandle ich leider sehr stiefmütterlich. Es macht mir auch nicht so viel Spaß wie vielleicht anderen. Ich hatte auch nie das Bedürfnis, alles sofort zu teilen.“

Bei der Vorbereitung ihrer Rausch Live Tour 2023 scheint Helene Fischer jetzt aber auf den Geschmack gekommen zu sein, jeden Tag erfreut sie ihre knapp 950.000 Instagram-Follower (Stand: 6. Dezember 2022) mit kurzen Clips, die sie auf der Bühne, Backstage oder gar mit vollem Mund auf dem Rückweg vom Mittagessen zeigen. Ihre Fans feiern Fischer für die privaten Einblicke. Dabei kommt vor allem der natürliche Look der Sängerin gut an.

Rausch Live Tour 2023

Am 21. März 2023 geht es los, dann startet die Rausch Live Tour von Helene Fischer in Bremen. Insgesamt sind 70 Auftritte in 14 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant, darunter bis zu sieben Shows in der gleichen Stadt. Auf der Tournee, die Fischer gemeinsam mit dem Cirque du Soleil realisiert, wird den Fans mit artistischen Einlagen und hunderten von Kostümen einiges geboten. Das letzte Konzert der Tour findet am 8. Oktober 2023 in Frankfurt statt.