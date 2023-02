„Mehr Influencerin als Royal“: Kehrt Meghan Markle nun zu ihren Wurzeln zurück?

Von: Susanne Kröber

Ihre Heirat mit Prinz Harry markierte das Ende von Meghan Markles erfolgreicher Karriere. Doch jetzt soll die Herzogin von Sussex einen Neustart planen.

Montecito – Als Meghan Markle (41) 2016 Prinz Harry (38) kennenlernte, schwamm sie gerade auf einer absoluten Erfolgswelle. In der erfolgreichen US-Serie „Suits“ war Meghan seit 2011 als Rechtsanwaltsgehilfin Rachel Zane zu sehen. Ihre wachsende Popularität nutzte die Schauspielerin außerdem, um ein ganz persönliches Projekt in Angriff zu nehmen. 2014 ging Meghans Lifestyle-Blog „The Tig“ online, in dem sie Tipps zu den Themen Reisen, Food, Fashion und Beauty mit ihrer Leserschaft teilte.

„Mehr als Harrys Anhängsel“: So will sich Meghan Markle neu positionieren

Ihren letzten Beitrag auf ihrem Blog „The Tig“ postete Meghan Markle im April 2017, kurz vor ihrer Verlobung mit Prinz Harry im November desselben Jahres. „An alle meine Tig-Freunde, nach fast drei wunderschönen Jahren auf diesem Abenteuer mit euch, ist es an der Zeit, sich von ‚The Tig‘ zu verabschieden“, schrieb Meghan Markle damals. „Ihr habt meine Tage heller gemacht und diese Erfahrung mit so viel Freude erfüllt (...) Vergiss vor allem niemals deinen Wert – wie ich es dir immer wieder gesagt habe: du, mein süßer Freund, du bist genug“, so trennte sich Markle von ihrem Herzensprojekt.

Doch jetzt könnte „The Tig“ tatsächlich ein Comeback feiern. „Ich glaube, Meghan plant, ‚The Tig‘ im Februar neu aufzulegen“, erklärt US-Journalistin Kinsey Schofield (37) gegenüber Fox News. „Vielleicht ist dies Meghans Versuch, ihre Identität zurückzugewinnen und der Welt zu sagen, dass sie mehr als Harrys Anhängsel ist. Ich denke, ‚The Tig‘ passt perfekt zu Meghans ultimativem Ziel, eher eine Influencerin als ein Royal zu sein.“ Ein Datum wird bereits heiß gehandelt für den Neustart von „The Tig“.

The Tig 2014 startete Meghan Markle ihren Lifestyle-Blog „The Tig“, den sie nach ihrem Lieblingswein Tignanello benannte. Über ihren ersten Schluck sagte sie: „Es war ein Aha-Moment vom Feinsten. Für mich wurde es zu einem ‚Tig‘-Moment.“ Mitgliedern der königlichen Familie ist es eigentlich nicht erlaubt, einen persönlichen Blog zu betreiben, weshalb Meghan den Blog im April 2017 nach knapp drei Jahren stilllegte. Jetzt könnte der Zeitpunkt für ein Comeback gekommen sein.

Neustart am Valentinstag? Herzogin Meghan will mit The Tig „ihre Identität zurückgewinnen“

Meghan Markle soll schon vor Monaten alles in die Wege geleitet haben, um ihr Herzensprojekt wieder aufleben zu lassen. Im Juli 2022 wurde laut Daily Mail ein neuer Antrag auf Markenrechte für den Namen „The Tig“ gestellt. Kinsey Schofield weiß von „Gerüchten über eine Markteinführung am 14. Februar 2023.“ Dieses Datum hätte eine ganz besondere Bedeutung für Herzogin Meghan und Prinz Harry, „da es der Tag war, an dem die Sussexes ihre Schwangerschaft mit ihrer Tochter Lili bekannt gaben. Es war auch der Tag, an dem Prinzessin Diana bestätigte, dass sie mit Prinz Harry schwanger war“, so Schofield.

Die Markenrechte sollen außerdem den Namen „Tigtots“ mit einschließen, wie Vogue berichtet. Es wird vermutet, dass es sich hierbei um einen Blog für Eltern handelt – als Mutter von Archie (3) und Lilibet (1) könnte Meghan Markle hier ihre Erfahrungen teilen. Nach der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ dreht sich aktuell durch die Veröffentlichung seiner Biografie „Reserve“ (Original: „Spare“) alles um Prinz Harry. Durch einen Relaunch ihres Blogs „The Tig“ könnte sich Herzogin Meghan wieder selbst ins Gespräch bringen. Höchste Zeit, da sich Hollywood gerade von Meghan und Harry abzuwenden scheint – zu Oprah Winfreys 69. Geburtstag waren die Sussexes nicht eingeladen. Verwendete Quellen: express.co.uk, dailymail.co.uk, vogue.de, thetig.com