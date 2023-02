Lilly Becker erhebt schwere Vorwürfe: „Gefängnis hat keinen besseren Menschen aus Boris gemacht“

Lilly Becker, die Noch-Ehefrau von Boris Becker und Mutter des gemeinsamen Sohnes Amadeus, teilt gegen den ehemaligen Tennis-Star aus.

München – Mitte Dezember schlugen die Haftentlassung von Boris Becker sowie seine anschließende Abschiebung in die Heimat hohe Wellen. Seitdem ist es etwas ruhiger um den ehemaligen Tennis-Star geworden, der während den Australian Open wieder seinen Job als TV-Experte aufnahm. Hinter den Kulissen brodelt es jedoch, wie die Noch-Frau des 55-Jährigen verrät: Sharlely „Lilly“ Becker sprach nun unverblümt über das mutmaßliche Fehlverhalten ihres Ex-Partners und äußerte harte Vorwürfe. Dabei ging es vor allem um den gemeinsamen Sohn Amadeus.

Boris Franz Becker Geboren: 22. November 1967 in Leimen Größte Erfolge: Wimbledon (1985, 1986, 1989), US Open (1989), Australian Open (1991, 1996); Olympia-Doppel-Gold (1992) Partnerin: Lilian de Carvalho Monteiro Kinder: Anna Ermakowa, Amadeus Benedict Edley Luis Becker, Noah Becker, Elias Becker

Boris Becker: Noch-Frau Lilly erhebt schwere Vorwürfe - „Boris ist es egal, ob es uns schlecht geht“

Seit 2018 leben Lilly und Boris Becker, die im Jahr 2009 geheiratet hatten, bereits getrennt. Gegenüber Bild beschrieb die Niederländerin nun ihr derzeitiges Verhältnis zu ihrem Ex, mit dem sie offiziell noch verheiratet ist. „Boris ist es egal, ob es uns gut oder schlecht geht. Dabei verband uns mal eine ehrliche Liebe. Als ich anfing, mich in der Ehe zu emanzipieren, gab es Streit. Auch wegen Boris’ Lügen über seine Finanzen“, meinte die 46-Jährige. Der Leimener selbst bezeichnete das Verhältnis zwischen den beiden beim Sat.1-Interview nach seiner Haft als „schwierig“.

Lilly zufolge liegt das jedoch hauptsächlich am dreifachen Wimbledon-Sieger. Bereits während des mehr als siebenmonatigen Gefängnisaufenthalts ihres ehemaligen Partners musste sie dem Sohn Amadeus die schwierige Situation um seinen Vater schildern und beschrieb dies in der britischen TV-Show „Piers Morgan Uncensored“ als „das Härteste, was ich jemals machen musste“.

Lilly Becker teilt gegen Noch-Ehemann aus: „Seit April 2022 bezahlt Boris keinen Cent Unterhalt“

Auch nach der Haftentlassung am 15. Dezember habe Boris Becker laut seiner Noch-Ehefrau nicht sofort den Weg zu seinem Kind gesucht. Wie Bild berichtet, rief der Ex-Tennis-Superstar den 13-Jährigen erst zehn Tage später, am Tag nach Heiligabend, an und sprach demnach zwei Minuten mit Amadeus. „Es tut mir weh, wenn ein Vater sich nicht um seinen Sohn kümmert“, meinte Lilly gegenüber der Zeitung – und enthüllte weitere angebliche Fehltritte des einstigen Sportstars, berichtet tz.de.

„Ich bin seit 2018 die einzige Bezugsperson für Amadeus. Dabei wollte mir Boris nach unserer Trennung sogar das Sorgerecht entziehen lassen. Das ist traurig“, so der harte Vorwurf in Richtung ihres Ex, der auch Unterhaltszahlungen sowie Schulgeld lediglich in unregelmäßigen Abständen überwies. „Seit April 2022 bezahlt Boris uns keinen Cent Unterhalt“, so Lilly.

Boris Becker und seine Noch-Ehefrau Sharlely „Lilly“ Becker im Jahr 2017. © Rolf Vennenbernd/dpa

Lilly Becker kennt nicht einmal den Wohnort von Boris Becker – Ex-Partner sprechen nicht miteinander

Für das Model ist klar: Hätten sie nicht das gemeinsame Kind, „würde er in meinem Leben keine Rolle mehr spielen“. Dennoch appelliert Lilly weiter an ihren früheren Partner, Boris solle „einfach Verantwortung für sein Kind übernehmen, mehr verlange ich nicht“.

Dass sie den Weg über die Öffentlichkeit sucht, ist in Anbetracht des kaum existierenden Verhältnisses zwischen dem einstigen Paar kein Wunder – der Begriff Eiszeit angesichts der Ausführungen hier noch untertrieben. Nachdem Boris die Mutter seines Sohnes sowie das Kind vor die Tür gesetzt haben soll, sollen diese nicht mehr miteinander geredet haben. Auch Lillys Anwältin Patricia Cronemeyer erklärte im Gespräch mit Bild, dass ihre Mandantin „nicht mal den aktuellen Wohnsitz ihres Noch-Mannes“ kenne.

Lilly Becker über Charakter ihres Noch-Ehemanns: „Boris kann ein Teufel sein“

Auch die siebeneinhalb Monate in der Haft haben offenbar nichts an der Beziehung zwischen Lilly und Boris geändert. „Nein. Das Gefängnis hat keinen besseren Menschen aus Boris gemacht“, meinte sie auf Nachfrage. Der ehemalige Spitzensportler lebe „in seiner Welt, in der sich alles nur um Boris Becker dreht“, ergänzt sie, manchmal tue er ihr sogar leid. Den Charakter ihres Ex scheint Lilly durchschaut zu haben. „Boris kann charmant und liebevoll sein, wenn er will. Aber auch extrem verletzend mit Worten. Ein Teufel“, sagte sie außerdem bei Bild.

Becker selbst reagierte mittels seines Anwalts auf die Anschuldigungen und bestreitet etwa, Amadeus nichts zu Weihnachten geschenkt zu haben. Darüber hinaus habe er seiner Noch-Frau nicht das Sorgerecht für den Sohn entziehen wollen. Bezüglich der Unterhaltsfragen gab Becker keine Antwort und verwies auf „persönlichkeitsrechtliche Gründe“. Auf die übrigen Vorwürfe ging der einstige Tennis-Profi nicht ein. (ajr)