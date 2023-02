Königin Beatrix hat Skiunfall, Prinz Andrew verzweifelt, Charles III. bekommt Konzert-Absagen

Von: Annemarie Göbbel

Königin Beatrix hat Skipech am Unglücksort ihres Sohnes, Prinz Andrew und Sarah Ferguson müssen raus aus ihrem Haus und Charles III. gehen die Stars aus.

Lech/Österreich – Anders als ihr viel zu früh verstorbener Sohn Johan Friso (44, † 2013) hatte die ehemalige Königin der Niederlande an dessen Unfallstelle Glück im Unglück auf der Skipiste. Dennoch endete ihre Abfahrt im Krankenhaus. In Großbritannien ist die Schonfrist für Prinz Andrew (63) vorbei. Er und seine Ex-Frau sollen demnächst die Royal Lodge nahe Schloss Windsor räumen, da König Charles III. (74) nicht bereit ist, die Kosten dafür zu übernehmen. Dabei hätte er auch anderes zu tun, da ihm zum bevorstehenden Krönungskonzert im Mai 2023 schon zwei Megastars einen Korb gegeben haben.

Beatrix der Niederlande (85) musste nach einem Skiunfall ins Krankenhaus eingeliefert werden

Die ehemalige niederländische Königin Beatrix (85) ist in Österreich beim Skifahren verunglückt. Sie habe sich in Lech das Handgelenk gebrochen, teilte der Palast mit. Inzwischen wurde das Handgelenk der Königin operativ eingerichtet. Es gehe der betagten Mutter König Willem Alexanders (55) gut, sie sei zurück auf Schloss Drakensteyn bei Utrecht. Besonders tragisch: Die Skiverletzung zog sich Beatrix an dem Ort zu, an dem vor elf Jahren ihr Sohn Johan Friso von einer Lawine ergriffen wurde. 20 Minuten bis zur Rettung waren zu lang, nach eineinhalb Jahren im Koma starb er, hinterließ seine Frau Mabel Wisse Smit (54) und die beiden Kinder Luana (17) und Zaria (16) von Oranien Nassau.

Prinz Andrew und Ex-Frau Sarah „Fergie“ Ferguson (63) verstehen sich trotz ihrer Scheidung bestens und bewohnen zusammen die Royal Lodge auf dem Gelände Schloss Windsors. Jetzt droht ihnen angeblich die Zwangsräumung, wie der britische Mirror mitteilt. Sie seien „verzweifelt“, da ihnen die Frist bis zum Sommer möglicherweise nur wenig Spielraum lässt, eine neue Bleibe zu finden. Wie Palastmitarbeiter unter der Hand mitteilten, soll der Herzog von York schockiert gewesen sein, als er erfuhr, dass sein jährlicher Zuschuss ab April gekürzt wird und dass er die Royal Lodge verlassen muss, so dürfte es König Charles III. entschieden haben.

Weder Adele noch Ed Sheeran können sich für König Charles III. freimachen

Eigentlich hat der Monarch andere Sorgen, denn schon zwei britische Mega-Stars haben ihm zu seinem Krönungskonzert am 7. Mai eine Absage erteilt. Nun liegen die Spitzenreiter nicht eben auf der Straße und die Auswahl schmilzt bedenklich zusammen, zumal die Terminkalender gefragter Sänger und Sängerinnen meistens vollkommen ausgebucht sind. So auch die Kalender von Adele (34) und Ed Sheeran (32), die beide bereits andere vertragliche Vereinbarungen zur fraglichen Zeit eingegangen sind, wie The Sun mitteilte. Adele müsste aus Las Vegas einfliegen, während Ed Sheeran am 6. Mai in Texas gastiert.

Zu den anderen prominenten Sängern, die angeblich auftreten werden, gehören Harry Styles (29), Lionel Richie (73) und sogar Victoria Beckham (48). Die Spice Girls sind in einer heißen Phase, um eine Reunion für einen Auftritt bei der Krönung hinzubekommen. Melanie C (49) verriet, dass die Pop-Ikonen immer noch einen Plan aushecken. Das Konzert soll live von der BBC übertragen werden. Eintrittskarten werden vermutlich mittels einer öffentlichen Verlosung unters Volk gebracht. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, thesun.co.uk, news.com.au