Umfrage-Denkzettel: Beliebtheitswerte von Prinz Harry und Meghan nach Doku-Start im Keller

Von: Susanne Kröber

Eigentlich wollten Prinz Harry und Meghan Markle mit ihrer Netflix-Doku „Harry & Meghan“ ihr angeknackstes Image wieder aufpolieren. Doch der Plan ging nach hinten los.

London – Eines ist klar: Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) fühlen sich unverstanden. 2020 verließen die Sussexes Großbritannien und zogen in ihre neue Wahlheimat Kalifornien, wo sie ihre beiden Kinder Archie (3) und Lilibet (1) aufziehen. Nach dem Skandal-Interview, das Harry und Meghan im März 2021 US-Talk-Ikone Oprah Winfrey (68) gaben, soll nun die groß angekündigte Netflix-Doku „Harry & Meghan“ endgültig dafür sorgen, dass die Welt die Wahrheit über das abtrünnige Pärchen erfährt.

Beliebtheits-Umfrage: Nur Prinz Andrew schneidet schlechter als Harry und Meghan ab

„Niemand kennt die ganze Wahrheit. Wir kennen sie“, erklärte Prinz Harry im ersten Teil der Netflix-Doku „Harry & Meghan“. Meghan erklärt ihre Beweggründe für die Dokumentation so: „Wenn so viel auf dem Spiel steht, ist es nicht sinnvoller, unsere Geschichte von uns selbst zu hören?“ Bevor am 15. Dezember die letzten drei Folgen von „Harry & Meghan“ bei Netflix veröffentlicht werden, steht allerdings schon mal fest, was Prinz Harry und Ex-„Suits“-Star Meghan mit ihrer Doku nicht gelungen ist. Sympathiepunkte konnten die beiden nicht sammeln.

Nur ein Royal ist bei den Briten noch unbeliebter als Prinz Harry und Meghan. © picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd

In Großbritannien ist nur noch ein Mitglied der königlichen Familie unbeliebter als Prinz Harry und Meghan Markle. Wenig überraschend bildet der aufgrund seiner Verwicklungen in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (66, † 2019) in Ungnade gefallene Prinz Andrew (62) das Schlusslicht. In der Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Yougov am Dienstag nach dem Start der Netflix-Doku veröffentlichte, befindet sich Meghan Markle auf dem vorletzten Platz, direkt vor ihr platziert sich ihr Ehemann Prinz Harry in der Gunst der Briten.

Was ist Yougov? Yougov ist ein britisches Markt- und Meinungsforschungsinstitut, das im Mai 2000 von Stephan Shakespeare und Nadhim Zahawi gegründet wurde. Die deutsche Tochtergesellschaft des international agierenden Meinungsforschungsinstituts Yougov hat ihren Sitz in Köln-Bayenthal.

Prinz Harry und Meghan im Umfragetief: niedrigste Werte seit Oprah-Winfrey-Interview

Im Vergleich zur letzten Yougov-Umfrage von Anfang November – also vor der Veröffentlichung der ersten Doku-Trailer – brachen die Beliebtheitswerte von Meghan Markle um satte 39 Zähler ein, bei Prinz Harry steht ein Minus von 26 Punkten auf der Habenseite. Das ist laut Yougov der niedrigste Wert, der bisher für Prinz Harry dokumentiert wurde, exakt gleich niedrig waren Harrys Beliebtheitswerte nach dem Interview mit Oprah Winfrey.

59 Prozent der befragten Briten haben aktuell laut Yougov-Umfrage eine negative Meinung von Prinz Harry, Ehefrau Meghan Markle schneidet mit 64 Prozent sogar noch ein bisschen schlechter ab. Besonders unbeliebt sind Harry und Meghan dabei bei den älteren Befragten, 84 Prozent der über 65-Jährigen haben ein negatives Bild von der Herzogin von Sussex. Am besten kommt Meghan in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen an, „nur“ 38 Prozent sehen Meghan hier negativ.

Ganz vorne im Beliebtheits-Ranking liegt übrigens Prinz William (40), dicht gefolgt von seiner Ehefrau, Prinzessin Kate (40). Dahinter reihen sich Prinzessin Anne (72), König Charles III. (74), Prinz Edward (58) und Camilla (75) ein. Ein kleines Trostpflaster für die restlichen Mitglieder der britischen Königsfamilie, bevor die zweite Hälfte der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ ausgestrahlt wird. Denn die letzten drei Teile sollen schlimmer sein, „als sich die Royals vorstellen können“. Verwendete Quellen: yougov.co.uk