Keine Lust? Williams und Kates Fehlen bei Beerdigung Konstantins II. brüskiert gesamten Hochadel

Prinz William und Prinzessin Kate haben sich mit dem Fernbleiben zur Beerdigung Konstantin II. von Griechenland einen echten Fehltritt erlaubt. Während der gesamte europäische Hochadel nach Athen flog, schob der Palast private Gründe vor. Ein Fehler wie Experten meinen.

London – Am 16. Januar fanden sich die gekrönten Häupter von Rang und Namen und der gesamte europäische Hochadel in der Metropolitan-Kathedrale in Athen ein. Sie lauschten den herzzerreißenden Abschiedsworten der Witwe Konstantin II. von Griechenland, (82, † 2023) Anne-Marie von Dänemark (78) und standen als royale Familie zusammen. Unter den Trauergästen der royalen Top-Elite fehlten Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41). Der Palast nannte private Gründe, warum William der Trauerfeier seines Patenonkels fern blieb. Als seine Vertretung schickte er Lady Gabriella Kingston (41).

Prinz William und Prinzessin Kate leisten sich einen echten Schnitzer

Kingston ist die Tochter des Prinzen von Kent (80) und die 55. in der Thronfolge. Experten sind sich einig: Da wäre es besser gewesen, niemanden zu schicken. Das zeugt in der Außenwirkung weder für den gebührenden Respekt, noch wirkt es herzlich oder auch nur höflich. Immerhin hatte König Charles (74), der ebenfalls mit Abwesenheit glänzte, seine Schwester Prinzessin Anne (72) entsandt. Sie kann sich als Tochter der verstorbenen Queen Elizabeth II. (96, † 2022) standesgemäß unter dem Who‘s who der Monarchien bewegen.

Tatsächlich brüskiert Prinz William damit ungewollt auch den gesamten Hochadel, der sich in Schwarz am Grabe einfand und Mitgefühl zeigte. Während Griechenland gerade mal mit der Bewältigung des Verlusts ihres Königs beginnt, gingen William und Kate munter am Tag nach der Beerdigung zu einem natürlich richtig und wichtigen, aber vielfach so auf dem Programm stehenden Termin bei einer Londoner Wohltätigkeitsorganisation.

Die tiefe Verbundenheit zwischen griechischem und britischem Königshaus Obwohl es sich um eine demokratische Republik handelt – die griechische Monarchie wurde nach einem Referendum im Jahr 1974 abgeschafft – pflegen die Königshäuser eine besondere traditionelle Verbindung. Die enge Bindung der Monarchie an die griechische Königsfamilie geht auf den Ehemann Queen Elizabeth II. Prinz Philip (99, 2021) zurück, der als Prinz von Griechenland und Dänemark geboren wurde. Er wurde 1921 auf der Insel Korfu als Sohn von Prinz Andrew von Griechenland und Dänemark und Prinzessin Alice von Battenberg geboren. Im Jahr 1922 wurde Prinz Philips Onkel, der König von Griechenland, zur Abdankung gezwungen, und zu allem Überfluss wurde sein eigener Vater des Hochverrats beschuldigt. Im Alter von nur 18 Monaten floh Prinz Philip mit seiner Familie aus Korfu und zog in die westlichen Vororte von Paris. Es bestand bereits eine Verbindung zum britischen Königshaus – Alice war eine Urenkelin von Königin Victoria –und die besondere Verbindung zwischen den beiden königlichen Familien sollte dank Philip und der jungen Prinzessin Elizabeth noch stärker werden. Die Ehe hielt ihr Leben lang.

Fehlt es dem britischen Königshaus an Wärme und Mitgefühl?

Prinz William und Prinzessin Kate blieben aus privaten Gründen in London, während die griechische Königsfamilie am Grab Abschied von König Konstantin II. nehmen musste (Fotomontage). © Bruce Adams/dpa & Nikolas Kominis/dpa

Gerade in Zeiten, wo aller Augen nach London gerichtet sind, weil Prinz Harry (38) mit dem Erscheinen seiner Biografie „Spare“ mit unzähligen privaten Anekdoten Schmach und Schande über die Windsors verbreitet, wäre ein anderes Zeichen aus London wünschenswert gewesen. Doch die Chance, Familienbande und Monarchie zu stärken, ging ungenutzt vorüber. Statt ihr angekratztes Image der Reserviertheit und fehlenden Herzlichkeit im Schulterschluss des Mitleids zu demonstrieren, bleibt der Eindruck haften, die Waleser hätten einfach keine Lust gehabt, die Koffer mit schwarzen Outfits zu packen und schleunigst nach Athen zu fliegen. Nicht mal eine anständige Ausrede wurde vom Palast geliefert.

Lady Gabrielle dürfte mit vielen Fragezeichen und viel irritierter Blicke im Gepäck zurückgekommen sein. Schlimm genug für die jungen Royals, doch auch der Ruf der britischen Krone ist angekratzt. Während Queen Elizabeth II. (96, 2022) stets die Prioritäten richtig bewertete und Prinz William sicherlich persönlich ein Ticket nach Athen gebucht hätte, was auch immer er für private Gründe vorgebracht hätte, entsteht der ungute Eindruck, dass keiner der Royals derzeit das richtige Gespür im Blut hat, wie sie es hatte. Verwendete Quellen: hellomagazine.com, news.com.au