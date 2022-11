„Jetzt laufen die Dinge anders“: Feiert Fergie nach 30 Jahren wieder Weihnachten mit den Royals?

Wieder willkommen

Nach der Trennung von Prinz Andrew 1992 war Sarah Ferguson die letzten 30 Jahre an Weihnachten bei der Königsfamilie unerwünscht. Doch jetzt soll König Charles III. Fergie begnadigt haben.

Sandringham – Die Weihnachtsfeiertage verbringt die britische Königsfamilie ganz traditionell auf dem Landsitz Sandringham. Eine fehlte allerdings die letzten 30 Jahre: Sarah Ferguson (63) war nach der Trennung von Prinz Andrew (62) in Ungnade gefallen und wurde seit 1992 nicht mehr eingeladen. Doch nach dem Tod der Queen (†96) wehrt der Wind der Versöhnung durch die königlichen Gemächer. Laut Berichten der britischen Boulevardzeitung The Sun steht Fergie 2022 – im Gegensatz zu Prinz Harry und Meghan Markle – wieder auf der Gästeliste.

Trennung von Prinz Andrew und Zehenlutsch-Skandal: So fiel Sarah Ferguson in Ungnade

Durch die Hochzeit mit Prinz Andrew wurde Sarah Ferguson 1986 Teil der britischen Königsfamilie. Die Herzogin von York bekam mit Andrew die Töchter Beatrice (34) und Eugenie (32), aber dann ging die Ehe von Fergie und Andrew in die Brüche. Im März 1992 trennten sich die beiden, im selben Jahr wurde auch die offizielle Trennung von Andrews älterem Bruder Charles (74) und seiner Ehefrau Diana (†36) bekannt gegeben.

Doch nicht nur die Trennung von Sarah Ferguson und Prinz Andrew erschütterte damals die Monarchie, sondern auch pikante Fotos, die kurze Zeit später die Titelseiten weltweit schmückten. Fergie machte in St. Tropez Urlaub mit Finanzberater John Bryan, auf Paparazzi-Fotos war zu sehen, wie er hingebungsvoll an den Zehen der Herzogin von York lutschte. Zu viel für Queen Elizabeth II., seitdem durfte Sarah Ferguson Weihnachten nicht mehr im Kreise der Royals verbringen.

Sandringham House Das Anwesen wurde 1862 von Königin Victoria für ihren Sohn, den späteren König Eduard VII., gekauft. Sandringham House befindet sich in der englischen Grafschaft Norfolk, ganz in der Nähe des kleinen Dorfes Sandringham. Der Landsitz zählt zum Privatbesitz der britischen Königsfamilie, die dort traditionell Weihnachten und einen Teil des Januars verbringt. Neben dem Landhaus befinden sich auf dem Gelände von Sandringham die Landhäuser York Cottage, Wood Farm und Anmer Hall.

König Charles III. auf Versöhnungskurs: Sarah Ferguson bekommt eine Weihnachtseinladung

Seit 1996 sind Sarah Ferguson und Prinz Andrew offiziell geschieden, dennoch stehen sich die beiden nach wie vor sehr nah. Gemeinsam kümmerten sie sich um die Erziehung ihrer beiden Töchter. Und auch als Andrews Verbindungen zu Jeffrey Epstein und seine Verwicklungen in den Missbrauchsskandal publik wurden, blieb seine Exfrau Fergie ihm gegenüber loyal. Die beiden sind sogar Nachbarn, beide wohnen auf dem Gelände von Schloss Windsor. Nach dem Tod der Queen kümmern sich Sarah Ferguson und Prinz Andrew auch gemeinsam um deren Corgis.

Diese Loyalität scheint sich jetzt auszuzahlen, denn offenbar darf Sarah Ferguson 2022 zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder im erlauchten Kreis der königlichen Familie Weihnachten feiern. „Die Mitarbeiter von Sandringham wurden damit beauftragt, Wood Farm für die ganze York-Familie vorzubereiten“, berichtet ein Sandringham-Insider laut The Sun. „Als sie sich von Andrew trennte, durfte Sarah die Familienfeier an Heiligabend und am Weihnachtsfeiertag nicht besuchen, solange Philip und die Queen noch am Leben waren. Aber jetzt laufen die Dinge anders.“

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 setzt König Charles III. mit der Einladung für Sarah Ferguson auf einen Neuanfang. Das weihnachtliche Versöhnungsangebot ist jedoch nicht die einzige neue Maßnahme, die Charles ergreift. König Charles III. plant einen Titel für Enkelin Charlotte, den die Queen eigentlich für Prinz Edward (58) vorgesehen hatte. Verwendete Quellen: thesun.co.uk

