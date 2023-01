„Ich bezahle“: Cosimo will Djamila im Dschungel mit Ranger verkuppeln

Dschungel-Tinder

Cosimo Citiolo mausert sich im Dschungelcamp immer mehr zum Publikumsliebling. An Tag 12 bringt er Zuschauerherzen zum Schmelzen, als er versucht, Djamila Rowe an den Mann zu bringen. Der IBES-Kandidat will seine Mitstreiterin an einen Ranger verkuppeln.

Australien - Cosimo Citiolo (41) und Djamila Rowe (55) dürfen am Dienstag (24. Januar) gemeinsam zur Dschungelprüfung antreten und zeigen, was sie drauf haben. Vorher kommt es aber zu einem herzerwärmenden Gespräch zwischen den beiden Dschungelcampern. Denn Djamila erzählte bei IBES bereits von ihren traumatischen Erlebnissen in der Vergangenheit und gescheiterten Beziehungen mit Männern.

Cosimo macht Date für Djamila klar

Zurzeit ist Djamila Single und möchte das auch lieber bleiben, anstatt noch einmal mit dem falschen Kerl zusammenzukommen. Trotzdem fühlt sich die 55-Jährige manchmal einsam. Cosimo versucht, seine Dschungelcamp-Mitcamperin zu trösten. Er ist sicher: Djamila wird irgendwann den richtigen Mann finden!

+ Ob sich Djamila und der Ranger wohl wirklich zum Date treffen? © Screenshots/RTL+ & RTL

Und prompt lässt der Italiener Taten sprechen. Kurzerhand spricht er einen der Ranger an, die sich am Set befinden. „One drink, one eat, when finish the show. I pay for you“, versucht es Cosimo in gebrochenem Englisch, aber voller Überzeugung. Er möchte Djamila mit dem Ranger verkuppeln und beide auf ein Date schicken. Für Essen und Getränke will der ehemalige DSDS-Star natürlich aufkommen. Der Ranger schüttelt zunächst mehrfach den Kopf. Doch Cosimo gibt nicht auf, bis der maskierte Mann schließlich nickend zustimmt. Das berichtet tz.de.

Fans sind begeistet von Cosimos Kuppel-Aktion im Dschungelcamp

Ob aus dem Ranger und Djamila etwas wird, ist fraglich. Doch mit der Aktion hat Cosimo es auf jeden Fall geschafft, selbst einige Herzen zu erobern. Im Netz sorgt der Dschungelcamper nämlich für absolute Begeisterung. „Cosimo ist so süß zu Djamila, ich schmelze!“, schreibt ein Fan auf Twitter. „Er ist so herzig“, schwärmt ein zweiter. „Spätestens jetzt gewinnt Cosi“, prophezeit ein dritter. Und gleich mehrere Zuschauer haben einen Wunsch: Djamila und Cosimo sollen sich als „Königspaar der Herzen“ die Dschungelkrone teilen.

Nicht nur Cosimo gehört zu den liebsten Dschungelcamp-Kandidaten der Fans. Auch Djamila hat sich in die Zuschauerherzen geschlichen. „Die Frau will man echt nur noch drücken“: Dschungelcamp-Fans fühlen mit einsamer Djamila Rowe. Verwendete Quellen: RTL+, twitter.com

Rubriklistenbild: © Screenshots/RTL+ & RTL