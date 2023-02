Keine Lust auf TV-Show: „Perfektes Dinner“ auf Sylt geplatzt – trotz Geld-Anreiz

Von: Dagmar Schlenz

Im März 2023 sollten fünf Hobby-Köche auf Sylt ihr Können unter Beweis stellen. Doch aus dem „perfekten Dinner“ auf der Nordseeinsel wird nichts. Das sind die Gründe.

Sylt – Von Spitzenmenü bis kulinarischer Katastrophe: Bei der Kochshow „Das perfekte Dinner“ landete schon so einiges auf den Tellern der Gäste. Vom 14. bis 17. März 2023 hatte die legendäre Sendung einen Besuch bei Hobby-Köchen auf der Nordseeinsel Sylt eingeplant – doch der Termin ist offenbar geplatzt. Zu wenige Bewerber haben sich bisher für das Kochspektakel des TV-Senders VOX angemeldet.

Kochsendung: Das perfekte Dinner Erstausstrahlung: 6. März 2006 Sender: VOX Produktionsunternehmen: ITV Studios Germany

Perfektes Dinner auf Sylt: Suche nach Bewerbern im Januar gestartet

Endlich mal wieder ein perfektes Dinner bei Hobby-Köchen auf der Nordseeinsel Sylt. Bereits im Januar 2023 hatte das Produktionsunternehmen ITV Studios Germany die Suche nach Bewerberinnen und Bewerbern gestartet – mit einem Geld-Anreiz. „Vom 14.03. bis 17.03.2023 kommt DAS PERFEKTE DINNER nach #Sylt. Du kannst dabei sein und ganz nebenbei 3.000 € gewinnen“, hieß es beispielsweise auf der Facebook-Seite von „Das perfekte Dinner“.

Interessenten konnten sich telefonisch oder über ein spezielles Online-Formular bewerben. Wer sich noch unsicher war, was da auf ihn oder sie zukommt, hatte reichlich Möglichkeiten, sich im Internet zu informieren. Denn wie die Bewerbung abläuft und was sich hinter den Kulissen vom „Perfekten Dinner“ abspielt, wurde bereits vor einiger Zeit von einer ehemaligen Kandidatin ausgeplaudert.

Kein „Perfektes Dinner“ auf Sylt: Die für März 2023 auf der Nordseeinsel geplante Kochshow findet nicht statt. (Montage) © IMAGO (2) / Sven Ellger und K.Steinkamp

Perfektes Dinner auf Sylt: Zu wenige Bewerber für die Dinner-Woche im März

Es gab durchaus viele Reaktionen auf die Bewerbersuche in den sozialen Medien, aber die Kommentare machten eines der Probleme auf der Nordseeinsel deutlich: den Wohnungsmangel. Die Immobilienpreise auf Sylt steigen immer weiter, es gibt kaum bezahlbaren Dauerwohnraum. Viele der noch auf dem freien Wohnungsmarkt verfügbaren Domizile sind sehr klein. „Ich würde schon kochen! Aber so viele Leute gehen nicht in meine Wohnung“, schreibt Kerstin aus Westerland.

Auch Amanda aus Sylt-Ost schreibt Ähnliches: „Würde ich gerne machen, aber meine Wohnung ist zu klein“. Haben sich denn nun Sylter Hobby-Köche beworben? 24hamburg.de hat bei der Produktionsfirma ITV Studios Germany nachgefragt, ob es wie geplant im März 2023 eine Dinner-Woche auf Sylt geben wird. Zunächst hieß es daraufhin, die Bewerbungsphase für „Das perfekte Dinner“ auf Sylt würde noch laufen. Vor einigen Tagen dann die Absage: Man habe mit der Redaktion gesprochen und offenbar könne der Dreh nun doch nicht stattfinden, da die Bewerberlage zu gering sei.

Perfektes Dinner auf Sylt: Kochshow war schon mehrfach zu Besuch auf der Promi-Insel

Die beliebte Kochshow des TV-Senders VOX war in der Vergangenheit schon mehrfach zu Gast auf der Promi-Insel Sylt, das letzte Mal im Jahr 2018. Frei nach dem Motto „Blamieren kann ich mich woanders auch.“ hatte sich damals unter anderem Online-Shop-Betreiber Bernd beworben. Mit dabei waren auch Rettungsschwimmer Lars, Hausfrau Lisa und Torsten, Eigentümer einer Werbeagentur. Zuvor hatte es sowohl 2011 als auch 2012 eine Sylter-Ausgabe der Kochsendung gegeben.

Das erste „perfekte Dinner“ fand bereits 2010 auf der „Königin der Nordsee“ statt. Damals bekochten sich die Promis Kai Ebel (Formel 1-Reporter), Hendrik Martz (Schauspieler), Anna Heesch (Moderatorin) und Techno-Ikone Marusha. Auf eine Neuauflage des Kochduells auf Sylt werden die Zuschauer nun wohl noch etwas warten müssen. Trotzdem können Besucher auch in diesem Jahr ein besonderes Dinner an der Nordsee erleben: Das „White Dinner“ am Strand von Kampen ist eine der zahlreichen Veranstaltungen, die 2023 auf Sylt geplant sind.