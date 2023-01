Prinz Harry wird ignoriert: Kate an ihrem Geburtstag von König Charles und Camilla gefeiert

Die anstehende Veröffentlichung von Prinz Harrys Memoiren und seine Enthüllungsinterviews überschatten Prinzessin Kates Geburtstag.

London – Da gab es sicher schon Geburtstage, an denen Kate Middleton mehr zum Feiern zumute war. Am 9. Januar zelebriert Prinzessin Kate ihren 41. Geburtstag. Einen Tag zuvor gab ihr Schwager Prinz Harry (38) gleich zwei brisante TV-Interviews, zum einen mit Anderson Cooper (55) beim US-Sender CBS, zum anderen mit Tom Bradby (55) für den britischen Sender ITV. Und am 10. Januar 2023, genau einen Tag nach Kates Geburtstag, erscheint Prinz Harrys Biografie „Reserve“ („Spare“).

Prinz Harry: Kate und William kommen in Interviews und Memoiren nicht gut weg

Was Kate Middleton die Partylaune vermiesen dürfte, sind wenig schmeichelhafte Aussagen von Prinz Harry über sie und Ehemann Prinz William (40). So hätten Kate und William sehr klischeehafte Vorstellungen von Meghan Markle (41) gehabt, als er ihnen von der neuen Frau an seiner Seite erzählt habe. „Amerikanische Schauspielerin, geschieden, da gibt es alle möglichen Aspekte“, so Prinz Harry im ITV-Interview mit Tom Bradby.

In „Reserve“ verrät Prinz Harry, William und Kate hätten sich als riesige „Suits“-Fans geoutet, als er ihnen verriet, dass er mit Meghan Markle zusammen ist. Die Anwaltsserie machte Meghan zum Star, Harry hatte deshalb die Befürchtung, Prinz William und Kate könnten bei Meghan zu Autogrammjägern werden. „Jetzt musste ich mir Sorgen machen, dass sie sie wegen eines Autogramms verfolgen würden.“

Britisches Königshaus: Liebevolle Geburtstagswünsche für Prinzessin Kate statt Reaktion auf Prinz Harrys Interviews

In seinem Interview mit dem britischen Sender ITV erklärt Prinz Harry, die Medien hätten sehr schnell einen Konkurrenzkampf zwischen Prinzessin Kate und Meghan Markle ausgerufen. „Es entsteht eine Art Wettbewerb, wenn du die Neue bist und jemandem plötzlich die Show stiehlst, ohne es zu wollen“, so Harry wenig schmeichelhaft über die damalige Situation zwischen Kate und Meghan. Während Prinzessin Kate und Prinz William bisher nicht auf Harrys Interviews reagiert haben, senden König Charles III. (74) und Camilla (75) eine eindeutige Botschaft.

Mit einem niedlichen Foto, auf dem ein kleines Mädchen Prinzessin Kate einen Blumenstrauß überreicht, gratuliert die britische Königsfamilie Kate zum Geburtstag. „Wir wünschen der Prinzessin von Wales heute alles Gute zum Geburtstag“, so der royale Geburtstagsgruß von König Charles III. und Camilla via Instagram und Twitter. Auf Prinz Harrys kommende Memoiren und seine Skandal-Interviews reagiert das britische Königshaus hingegen nicht.

Prinz Harry hat „seit einer ganzen Weile“ keinen Kontakt zu seiner Familie

Höchst unwahrscheinlich ist hingegen, dass Kate Middleton von Prinz Harry persönliche Grüße zum Geburtstag erhält. Im Interview mit Anderson Cooper für CBS offenbarte Harry, er habe nach seinem Umzug in die USA mit Meghan und Archie (3) jetzt schon „seit einer ganzen Weile“ keinen Kontakt zu seiner Familie gehabt. „Aber sie sind jetzt am Zug“, so Harrys Auffassung.

Prinzessin Kate ist nicht zum ersten Mal die Leidtragende, wenn es ums Timing geht. Als am 15. Dezember 2022 die letzten drei Folgen der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ veröffentlicht wurden, fand in der Westminster Abbey in London der „Together At Christmas“-Weihnachtsgottesdienst mit Prinzessin Kate als Gastgeberin statt. Aber auch bei ihrem Weihnachtskonzert konnte Kate auf royale Rückendeckung zählen. Verwendete Quellen: thesun.co.uk, express.co.uk, usmagazine.com, twitter.com, instagram.com