Charlène in Sorge: Fürst Albert II. muss erneut operiert werden

Von: Susanne Kröber

Bereits zum dritten Mal mussten bei Fürst Albert II. Hautveränderungen am Kopf entfernt werden. Bei Fürstin Charlène schrillen deshalb die Alarmglocken.

Monaco – Die gesundheitlichen Probleme im Fürstentum Monaco reißen einfach nicht ab. 2021 durchlebte Fürstin Charlène (44) eine schlimme Phase. Auf einen schweren Hals-Nasen-Ohren-Infekt, der mehrere operative Eingriffe nach sich zog, folgte eine Behandlung in der Schweiz wegen emotionaler und körperlicher Erschöpfung. Inzwischen präsentiert sich Charlène wieder gesund und strahlend bei öffentlichen Terminen – doch jetzt wächst die Sorge um Ehemann Fürst Albert (64).

Angst um Fürst Albert II.: Schon wieder mussten ihm Hautveränderungen entfernt werden

Am 10. Dezember feierte die monegassische Fürstenfamilie den 8. Geburtstag der Zwillinge Gabriella und Jacques. Zu diesem Anlass postete Fürstin Charlène ein zuckersüßes Video ihrer beiden Kinder bei Instagram. Was keiner ahnen konnte: Nur kurz zuvor hatte sich Gabriellas und Jacques Vater, Fürst Albert II., einer Operation am Kopf unterziehen müssen, wie Bunte berichtet.

Fürstin Charlène schickt ihren Ehemann Albert regelmäßig zum Hautkrebs-Screening. © IMAGO/Andreas Beil

Laut bunte.de wurden Fürst Albert am Vorder- und Hinterkopf Muttermale entfernt, die jetzt im Labor überprüft werden. Schon 2014 und 2019 musste sich der Fürst von Monaco ähnlichen Eingriffen am Kopf unterziehen, unter anderem wurde Albert II. damals ein „gutartiges Muttermal“ an der Nase entfernt, wie der monegassische Fürstenhof damals betonte. Fürstin Charlène soll die treibende Kraft hinter den Eingriffen sein. Als ehemalige Profischwimmerin trainierte sie jahrelang unter freiem Himmel und geht deshalb selbst regelmäßig zur Hautkrebsvorsorge. Und auch Albert ist Freiluftsportler, er nahm von 1988 bis 2002 als Bobfahrer an fünf Olympischen Winterspielen teil.

Fürst Albert II., der Profisportler Die Liebe zum Sport verbindet Fürst Albert und seine Ehefrau, die unter ihrem Mädchennamen Charlène Wittstock als Schwimmerin große Erfolge feierte. Albert ist leidenschaftlicher Bobfahrer, bei insgesamt fünf Olympischen Winterspielen trat er für Monaco im Bob an. Seine beste Platzierung konnte Albert dabei 1988 in Calgary erzielen, im Zweierbob mit Gilbert Bessi belegte er damals Platz 25. Bis 2002 stürzte sich Fürst Albert in die Eisrinne, dann beendete er seine Karriere als Profisportler.

Auftritt mit Pflaster: Fürst Albert II. und Charlène lächeln Krebssorgen weg

Am 13. Dezember hatte Fürst Albert II. seinen ersten öffentlichen Auftritt nach dem operativen Eingriff am Kopf. Gemeinsam mit Ehefrau Charlène stattete er dem Roten Kreuz in Monte-Carlo einen vorweihnachtlichen Besuch ab. Auf den Aufnahmen ist auf Alberts Stirn ein Pflaster zu erkennen. Bleibt zu hoffen, dass es sich bei den Operationen, denen sich der Fürst immer wieder unterziehen muss, um reine Vorsichtmaßnahmen handelt.

Nicht nur bei der monegassischen Fürstenfamilie liegt ein Schatten über der Vorweihnachtszeit. Auch im britischen Königshaus dürfte die Stimmung getrübt sein. Nach dem Start der Netflix-Doku von Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) am 8. Dezember zittern König Charles III. (74) und seine Lieben nun vor der Veröffentlichung von Harrys Memoiren im Januar 2023, auch wenn Diana-Biograf Andrew Morton sicher ist, dass sie „die Institution nicht zerstören“ werden. Verwendete Quellen: bunte.de, Instagram