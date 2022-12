Vor Doku-Start: Meghan Markle und Kate Middleton im Style-Fernduell

Von: Susanne Kröber

Zwei Tage vor dem Start der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ zeigte sich Kate Middleton in angriffslustigem Rot, Meghan Markle setzte parallel auf unschuldiges Weiß.

New York/London – Die Netflix-Doku von Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) steht in den Startlöchern, ab dem 8. Dezember können die ersten drei Folgen beim Streaming-Anbieter abgerufen werden, weitere drei Teile folgen dann am 15. Dezember. Schon vor dem Start sorgt die Dokumentation für mächtig Wirbel, ein Netflix-Insider kündigte bereits an, „Harry & Meghan“ sei „schlimmer, als sich die Royals vorstellen können“.

Lotus Flower Tiara, Queen-Ohrringe und rote Designer-Robe: Prinzessin Kate glänzt bei Empfang

Im ersten Trailer deutete sich bereits an, dass Kate Middleton (40) in der Netflix-Doku von Meghan Markle und Prinz Harry nicht gut wegkommen dürfte, sie wird mit kaltem Blick und versteinerter Miene gezeigt. Auch bei den anderen Mitgliedern der britischen Königsfamilie dürfte sich die Vorfreude auf „Harry & Meghan“ in Grenzen halten. Die letzten öffentlichen Auftritte der Princess of Wales und ihrer Schwägerin Meghan vor der Veröffentlichung der Doku wurden dementsprechend mit Spannung erwartet – würde man den Ehefrauen von Prinz William (40) und Prinz Harry die Anspannung anmerken?

Prinzessin Kate glänzte bei einem Empfang im Buckingham-Palast in einem bodenlangen Kleid von Jenny Packham (57), einer von Kates Lieblingsdesignerinnen. In der enganliegenden, roten Robe mit Pailletten-Verzierungen, die laut express.co.uk 10.300 Pfund (ca. 12.000 Euro) kosten soll, zog die Princess of Wales alle Blicke auf sich. Ganz der Profi strahlte Kate souverän trotz der drohenden explosiven Inhalte der Netflix-Doku.

Auch in puncto Schmuck fuhr Kate schwere Geschütze auf. Zum Empfang trug sie Diamant-Ohrringe aus dem Besitz von Queen Elizabeth II. (†96). Ihre offen getragenen Haare schmückte Kate mit der „Lotus Flower Tiara“, die zuerst von Queen Mum (†101), der Mutter von Queen Elizabeth II., getragen wurde. Queen Mum vermachte die Tiara ihrer Tochter Prinzessin Margaret kurz vor ihrer Hochzeit mit dem Fotografen Antony Armstrong-Jones 1960. Kate trug die „Lotus Flower Tiara“ zuletzt bei einem Staatsbankett im Jahr 2015.

Ripple of Hope Award Seit fast 50 Jahren wird der „Robert F. Kennedy Ripple of Hope“-Preis an Persönlichkeiten verliehen, die sich für den Schutz und die Förderung von Gerechtigkeit und Menschenrechten eingesetzt haben. Robert Kennedys Tochter Kerry erklärte im Vorfeld der Preisverleihung, Prinz Harry und Meghan Markle erhielten die Auszeichnung für ihre Enthüllungen im Interview mit Oprah Winfrey. „Sie sind zu der ältesten Institution in der Geschichte Großbritanniens gegangen und haben ihnen gesagt, was sie falsch machen, dass sie keinen strukturellen Rassismus innerhalb der Institution haben können, dass sie kein Missverständnis über geistige Gesundheit aufrechterhalten können“, so Kerry Kennedy.

Quellen: hello.magazine.com, rfkhumanrights.org

Meghan Markle setzt auf Designerkleid von Louis Vuitton und Ring von Diana

Sollten Prinz Harry und Meghan Markle hinsichtlich ihrer anstehenden Netflix-Doku kalte Füße bekommen haben, war es ihnen in keinster Weise anzumerken, als sie mit dem Privatjet in New York landeten, um dort den „Ripple of Hope“-Preis entgegenzunehmen. Bei der abendlichen Gala der Menschenrechtsorganisation „Robert F. Kennedy Memorial“ im Hilton Hotel ließen sich Meghan und Harry dann bestens gelaunt von den Fotografen ablichten.

Bei der Verleihung des „Ripple of Hope“-Preises zeigte sich Meghan Markle in einem weißen, schulterfreien Kleid von Louis Vuitton. Für ihren großen Auftritt hatte auch Meghan symbolträchtigen Schmuck ausgewählt, sie trug laut Daily Mail einen großen Aquamarin-Ring ihrer 1997 ums Leben gekommenen Schwiegermutter Diana (†36), die auch Teil der Netflix-Doku von Harry und Meghan sein wird, wie der zweite Trailer zeigt. In Sachen Style schenken sich Kate und Meghan nichts, bleibt abzuwarten, wie sich die Doku auf ihr jeweiliges Image auswirken wird. Verwendete Quellen: express.co.uk, dailymail.co.uk