Peinlicher Fehler in Prinz Harrys Biografie stellt Glaubwürdigkeit in Frage

Von: Susanne Kröber

Teilen

Gerade erst wurden Prinz Harrys Memoiren „Reserve“ veröffentlicht, schon gibt es erste Ungereimtheiten. Das lässt Zweifel an Harrys Erinnerungsvermögen aufkommen.

London – „Recollections may vary“ (dt.: Erinnerungen können variieren) – so reagierte Queen Elizabeth II. (96, † 2022) 2021 auf das Skandal-Interview von Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) mit Oprah Winfrey (68). Diese Aussage könnte nun auch auf die Biografie von Prinz Harry zutreffen. Denn eine Textpassage in „Reserve“ („Spare“) über den Tod seiner Urgroßmutter, Queen Mum (101, † 2002), wirft Fragen auf.

Skiurlaub statt Schule: Prinz Harrys Erinnerungen an den Todestag seiner Urgroßmutter sind nicht korrekt

In seinen Memoiren erinnert sich Prinz Harry an den Moment, in dem er vom Tod seiner Urgroßmutter erfuhr. „In Eton nahm ich einen Anruf entgegen, als ich gerade lernte. Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern, wessen Stimme am anderen Ende war, die eines Höflings, glaube ich“, so Harry in „Reserve“. „Ich erinnere mich, dass es kurz vor Ostern war, das Wetter war hell und warm, und Licht fiel schräg durch mein Fenster, füllte es mit lebhaften Farben. Ihre Königliche Hoheit, die Königinmutter ist gestorben.“

Einen Tag vor dem Tod von Queen Mum (rechts) am 30. März 2002, posierten Harry, Charles und William (von links) bei einem Fototermin im Skiurlaub in Klosters. (Montage) © picture-alliance/dpa/dpaweb/Arno Balzarini/dpaweb/Munns

Prinz Harry wähnte sich also im Eton College in Berkshire, als er über den Tod seiner Urgroßmutter in Kenntnis gesetzt wurde. Die Mutter von Queen Elizabeth II. verstarb am 30. März 2002. Das Problem daran: Die Berichterstattung rund um dne Tod von Queen Mum belegt laut gbnews.uk, dass der damals 17-jährige Harry nicht etwa in Eton war, sondern gemeinsam mit seinem Vater, König Charles III. (heute 74), und seinem Bruder William (heute 40) im Skiurlaub in Klosters in der Schweiz.

Queen Mum Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon wurde am 4. August 1900 in London geboren. 1923 heiratete sie den späteren König Georg VI., was sie zur Queen Consort machte. Gemeinsam bekamen sie zwei Töchter, Elizabeth, die nach dem frühen Tod ihres Vaters 1952 zur Königin wurde, und Prinzessin Margaret (71, † 2002). Beim britischen Volk erfreute sich die liebevoll Queen Mum genannte Elizabeth großer Beliebtheit. Am 30. März 2002 starb sie im stolzen Alter von 101 Jahren in der Royal Lodge nahe Schloss Windsor. Die Trauerfeier fand am 9. April 2002 statt.

Nach Tod der Königinmutter: Harry, William und Charles flogen gemeinsam zurück nach London

Der Buckingham-Palast bestätigte den Tod von Queen Mum am 30. März 2002 in einer offiziellen Mitteilung. In einem Bericht von BBC News hieß es damals: „William und Harry waren beim Skifahren in Klosters, als die 101-Jährige im Schlaf starb.“ Als Charles, William und Harry von Tod der Königinmutter erfuhren, machten sie sich zusammen auf den Rückweg, wie ein Bericht der Daily Mail belegt, der gbnews.uk vorliegt. „Die drei Prinzen reisten mit der besonderen Erlaubnis der Queen gemeinsam im selben Flugzeug nach London. Sie hatten Klosters in der Schweiz verlassen, um früher aus dem Skiurlaub nach Hause zu fliegen.“

Freude, Trauer, Jubel: Die Meilensteine von Queen Elizabeths II. Regentschaft Fotostrecke ansehen

Mit Sicherheit hat Prinz Harry in seiner Biografie nicht absichtlich die Unwahrheit geschrieben, dennoch wirft dieser gravierende Fehler Fragen auf. „Dies ist ein schwerwiegender Fehler in einem äußerst umstrittenen Buch“, so Royal-Experte Richard Fitzwilliams (73) gegenüber gbnews.uk. „Die Tatsache, dass sich Harry in seiner Erinnerung darin irrt, wo er war, als die Königinmutter starb, lässt Zweifel daran aufkommen, wie genau die Fakten in diesem Buch überprüft wurden. Man fragt sich, wie viele andere Fehler auf den Seiten zu finden sind.“ Zerstören werden Harrys Memoiren die Institution in keinem Fall, Fakten hin oder her, dessen ist sich auf jeden Fall Diana-Biograf Andrew Morton sicher. Verwendete Quellen: news.uk, BBC News, dailymail.co.uk