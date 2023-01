„In meinen Augen war es falsch“: König Carl Gustaf über die Änderung der Thronfolge

Von: Susanne Kröber

Der Titel des Kronprinzen wurde seinem Sohn Carl Philip rückwirkend entzogen – eine Entscheidung, die der schwedische König bis heute bedauert.

Stockholm – Es ist schon über 40 Jahre her, dass in Schweden das Thronfolgegesetz geändert wurde, aber offenbar macht diese Entscheidung König Carl XVI. Gustaf (76) immer noch zu schaffen. Als sein Sohn Carl Philip (43) am 13. Mai 1979 zur Welt kam, war er der rechtmäßige schwedische Kronprinz, doch rückwirkend wurde seine ältere Schwester Victoria (45) zur Thronfolgerin ernannt.

„Als Vater fand ich es furchtbar“: König Carl XVI. Gustaf bedauert Gesetzesänderung

Am 1. Januar 1980 trat in Schweden die neue Thronfolgeregelung in Kraft. Nachdem zuvor nur männliche Nachkommen Thronfolger werden konnten, erbt seit diesem Zeitpunkt der oder die Erstgeborene den Thron. Schon damals erklärte König Carl Gustaf gegenüber der schwedischen Zeitung Vestmanlands Läns Tidning: „Ich persönlich möchte meinen Sohn Carl Philip als Nachfolger. Ich bin sicher, dass die Mehrheit des schwedischen Volkes einen König auf dem Thron haben will.“ Für Mädchen sei der Job „zu schwer“.

Und so ganz scheint König Carl XVI. Gustaf von dieser Meinung bis heute nicht abgerückt zu sein. In einem Interview mit dem schwedischen TV-Sender SVT1 gestand der Ehemann von Königin Silvia (79), dass ihn die Gesetzesänderung immer noch ärgert. „In meinen Augen war es falsch, das Grundgesetz rückwirkend zu verändern. Mein Sohn Carl Philip war schon geboren, und plötzlich ändert man alles“, so Carl Gustaf. „Als Vater fand ich es furchtbar.“

Die Thronfolge in Schweden 1. Kronprinzessin Victoria (45), ältestes Kind von König Carl Gustaf

2. Prinzessin Estelle (10), ältestes Kind von Prinzessin Victoria

3. Prinz Oscar (6), zweites Kind von Prinzessin Victoria

4. Prinz Carl Philip (43), zweites Kind von König Carl Gustaf

5. Prinz Alexander (6), ältestes Kind von Prinz Carl Philip

6. Prinz Gabriel (5), zweites Kind von Prinz Carl Philip

7. Prinz Julian (1), drittes Kind von Prinz Carl Philip

8. Prinzessin Madeleine (40), jüngstes Kind von König Carl Gustaf

9. Prinzessin Leonore (8), ältestes Kind von Prinzessin Madeleine

10. Prinz Nicolas (7), zweites Kind von Prinzessin Madeleine

11. Prinzessin Adrienne (4), drittes Kind von Prinzessin Madeleine

Rückzieher von König Carl XVI. Gustaf: Aussagen „keine Kritik an Kronprinzessin Victoria“

Sein Interview sorgte in Schweden für so viel Gegenwind, dass sich der Königshof genötigt sah, eine Stellungnahme des Königs zu veröffentlichen. Darin rudert Carl Gustaf zurück: „Es schmerzt mich tief, dass es in den Kommentaren so ausgelegt wurde, als würde ich nicht hinter meiner Tochter, Kronprinzessin Victoria, stehen. Ich möchte deshalb klarstellen, dass meine Aussage keine Kritik an der weiblichen Thronfolge oder an Kronprinzessin Victoria ist“, so König Carl XVI. Gustaf. „Die Kronprinzessin ist meine Nachfolgerin. (...) Ich bin stolz auf sie und ihren unermüdlichen Einsatz für Schweden.“

Prinzessin Victoria scheint ihrem Vater die Äußerungen nicht übelzunehmen, beide zeigten sich nach dem Interview harmonisch gemeinsam beim Skifahren. Und auch Carl Philip hat sich in der Öffentlichkeit noch nie beklagt, dass ihm rückwirkend der Titel des Kronprinzen entzogen wurde. Beim Besuch eines Indoor-Spielplatzes äußerte er sich jetzt gegenüber expressen.se ganz diplomatisch: „Ich unterstütze sowohl Papa in seiner Aussage als auch meine ältere Schwester.“ Friedliche Verhältnisse im Vergleich zum Familienstreit bei den britischen Royals, gegen die Prinz Harry schwere Vorwürfe erhebt. Quellen: expressen.se, vlt.se, bunte.de