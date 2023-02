Prinz Harry soll gegen Meghan aussagen: Halbschwester Samantha Markle erwirkt Gerichtstermin 

Verleumdungs-Drama

Die Verleumdungsklage der Halbschwester Samantha Markle gegen Meghan hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Samantha will, dass Prinz Harry gegen seine eigene Ehefrau aussagt. Ein Gerichtstermin steht fest.

Montecito – Mit ihrer Halbschwester Samantha (58) hat die Herzogin von Sussex (41) nicht gerade das große Los gezogen. Das Verhältnis könnte nicht schlechter sein. Die erste Tochter Thomas Markles (78) zog nach ihrem Enthüllungsbuch „The Diary of Princess Pushy’s Sister“ (dt. „Das Tagebuch der Schwester Prinzessin Wichtig“) gegen die Ehefrau Prinz Harrys (38) im März vergangenen Jahres gegen sie vor Gericht. Die Begründung: Meghan Markle hätte Lügen über ihre Familie verbreitet und ihr Leben ruiniert. Ein Rechtsstreit soll die Fronten klären.

Der Gerichtstermin wurde nun auf den 3. Oktober festgelegt

Trotz einiger Anstrengungen von Meghans Anwälten, die Klage abzuweisen, soll am 3. Oktober dieses Jahres der Prozess vor einem US-Gericht starten. Richterin Charlene Edwards Honeywill strebt laut Daily Mail ein kurzes und kostengünstiges Verfahren an, das nicht länger als fünf Tage dauern soll. Samantha, verheiratete Grant, verklagt ihre Schwester auf 75.000 US-Dollar (rund 69.270 Euro) und behauptet, Meghans „böswillige Lügen“ hätten ihren Ruf ruiniert.

Im Grunde fasst Meghans Aussage aus einem CBS-Interview vom März 2021 den Streitpunkt gut zusammen: „Ich bin als Einzelkind aufgewachsen, das weiß jeder, der in meinem Umfeld aufgewachsen ist - und ich wünschte, ich hätte Geschwister“. Sie habe Samantha fast 20 Jahre nicht gesehen, fügte die Wahlkalifornierin hinzu. Meghans „Tellerwäscher“-Geschichte geht ihr gegen den Strich. Weder sei sie in großer Armut aufgewachsen, noch hätte sie jede Unterstützung ihrer Familie vermissen müssen.

Das schwierige Verhältnis der Halbgeschwister Man nimmt an, dass sich die Halbschwestern zuletzt 2008 gesehen haben. Samanthas kaum existierende Beziehung zu Meghan gelangte in die Presse, nachdem die Verlobung Meghans mit Prinz Harry 2017 bekannt gegeben wurde. Sie gab zahlreiche Interviews, in denen sie die Herzogin angriff, inzwischen hat sie aber einen Rückzieher gemacht und ihr auch offiziell Komplimente zukommen lassen. Der Titel ihres Enthüllungsbuch „The Diary of Princess Pushy’s Sister“ (dt. „Das Tagebuch der Schwester Prinzessin Wichtig“) spricht jedoch für sich.

Samantha wünscht sich, dass Prinz Harry gegen Meghan aussagt

+ Meghan Markles Vater Thomas Markle könnte bei einem möglichen Gerichtsstreit seiner Töchter im Oktober eine entscheidende Aussage machen (Fotomontage). © Andrew Parsons/Imago & Kirsty O‘connor/dpa

Samantha hätte am liebsten, dass Prinz Harry gegen Meghan aussagen muss. Meghan und Harry sollten in getrennten Interviews zeitgleich in getrennten Räumen interviewt werden, forderte sie. Doch ob die Richterin darauf eingeht, ist fraglich. Neben dem Vater der streitenden Schwestern, Thomas Markle, sollen noch Samanthas Tochter Ashleigh Hale (38) und der Online-Sicherheitsexperte Christopher Bouzy (46) im Prozess aussagen. Letztere traten auch in der Netflix-Serie „Harry & Meghan„ auf.

Bis Mai 2023 könnten sich beide Parteien noch einigen und einem Gerichtsprozess entgehen, auch wenn es angesichts der zerrütteten Verhältnisse nicht danach aussieht. Auch vom gemeinsamen Vater Thomas Markle braucht sich Meghan keine Hilfe zu erhoffen. Er zeigte der Mail on Sunday SMS, aus denen hervorgeht, dass er Meghan drei Tage vor ihrer Hochzeit geschrieben hat: Er berichtet davon, dass die Ärzte ihm abgeraten hätten, zu fliegen, er aber trotzdem angeboten habe, zu kommen. Ihr Vater posierte im Zuge ihrer Hochzeit für inszenierte Paparazzi-Fotos, die er teuer an die Presse verkaufte und erlitt dann zwei Herzinfarkte, die ihn daran hinderten, sie zum Altar zu führen. Immerhin, dafür hat er sich entschuldigt. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, news.com.au, cbsnews.com

