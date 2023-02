Erst ARD, nun auch MDR: Zwei Shows von Silbereisen aus TV-Programm gestrichen

Von: Lisa Klugmayer

Was für Hin und Her bei den Programmchefs der ARD. Nachdem Florian Silbereisen im Ersten rausgekickt wurde, zieht jetzt der MDR nach. Denn jetzt muss auch der Schlagerabschied weichen.

Leipzig – Florian Silbereisen (41) war lange Zeit das Aushängeschild der deutschen Schlagershows. Gefühlt jede Woche flimmerte der 41-Jährige über die deutschen TV-Bildschirme. Doch in letzter Zeit gibt es immer häufiger Kritik an Flori und auch die Quoten sind nicht mehr so gut, wie sie einmal waren. Nach dem Ersten reagiert auch der MDR.

Erst ARD, nun auch MDR: Zwei Shows von Silbereisen aus TV-Programm gestrichen

2023 scheint für Florian Silbereisen nicht optimal zu starten. Denn seit Jahren ist im März eigentlich immer ein Sendeplatz für eine seiner vielen Festeshows-Ableger im Ersten vorgesehen. Doch den Sendeplatz von Florian Silbereisen besetzt nun Roland Kaiser mit seiner Kaisermania. Das berichtet Merkur.de.

Und wäre das nicht schon schlimm genug, bekommt Florian Silbereisen jetzt gleich eine weitere TV-Schelle – diesmal vom MDR. Denn am 18. März sollte eigentlich der tränenreiche Schlagerabschied von Jürgen Drews laufen, doch auch diese Silbereisen-Show entfällt nun, wie man in der neuen MDR-Programmplanung sieht.

Noch mehr Stress für Florian Silbereisen: Schlagerstar von „1000 und 1 Nacht“-Autor angezeigt Florian Silbereisen droht jetzt auch abseits der TV-Kameras so richtig Ärger. Denn weil er bei Jürgen Drews‘ „Schlagerabschied“ das Wort „Indianer“ aus dem Kulthit „1000 und 1 Nacht (Zoom!)“ strich, ist Autor Diether Dehm nun so richtig sauer und stellt nun sogar Strafanzeige gegen Florian Silbereisen.

Gleich zwei Schlagershows gestrichen: Muss Florian Silbereisen jetzt was ändern?

Florian Silbereisen im März also gleich zweimal aus dem Programm genommen. Liegt es an der immer größer werdenden Kritik an ihm und seinen Schlagershows? In letzter Zeit werden immer wieder Stimmen laut, dass Schlager-Fans die Abwechslung fehlt: immer die gleichen Gäste, immer der gleiche Ablauf.

Außerdem ist Florian Silbereisen schon lange nicht mehr DER Quotengarant, die Zuschauerzahlen schwanken immer wieder sehr stark. Muss er deswegen nun seine Sendetermine hergeben? Bisher sind das nur Spekulationen. Eine Begründung gibt es bis dato weder vom Sender noch von Florian Silbereisen selbst.

Auch bei Helene Fischer gibt es Ärger. Zwölf Jahre lang war Jasmin Helmke Teil des offiziellen Helene-Fischer-Fanclubs. Nun bricht die Schlagerliebhaberin mit ihren Kolleginnen: „Anfeindungen untereinander": Chefin von Helene-Fischer-Fanclub schmeißt wegen Hass im Netz hin.