„Kontrollfreak“: Jolina vermutet im Dschungelcamp, dass Daniela Katzenberger Lucas Cordalis den Mund verbietet

Von: Claire Weiss

Im Dschungelcamp zeigte sich Lucas Cordalis überraschend ruhig. Liegt es etwa daran, dass Daniela Katzenberger ihm verboten hat, über Privates zu sprechen? Jolina Mennen teilt ihre Vermutung.

Australien - Seit zwei Wochen sind Lucas Cordalis, Jolina Mennen und die anderen Dschungelcamp-Kandidaten nun schon in Down Under. Doch der Schlagersänger zeigte sich von Beginn an sehr zurückhaltend. Anfangs galt er als einer der Zuschauer-Favoriten. Seine Chancen auf die Krone waren groß. Doch das Blatt wendete sich sehr schnell.

Ist Daniela Katzenberger ein „Kontrollfreak“?

Lucas Cordalis wurde schon nach wenigen Folgen als Langweiler abgestempelt. Er bekam im Dschungelcamp kaum Sendezeit und geriet immer mehr in den Hintergrund. Jolina Mennen teilt nun eine Vermutung, woran das liegen könnte. Im Halbfinale hat sie sich scheinbar vorgenommen, Lucas Cordalis etwas besser kennenzulernen - bevor es zu spät ist! Das berichtet tz.de.

Jolina Mennen will Lucas Cordalis im Dschungelcamp besser kennenlernen - doch der hält sich bedeckt. © RTL & Imago

Von dem 55-Jährigen möchte sie wissen, wie die Karriere seiner Frau, Daniela Katzenberger begonnen hat. Denn für die Influencerin war „die Katze“ einfach schon immer da. Doch Lucas Cordalis lässt sich die Infos aus der Nase ziehen. Möchte scheinbar nicht viel über seine Frau und sein Familienleben preisgeben. „Ich weiß nicht, wie groß ihr Kontrollfreak-Syndrom ist“, resümiert Jolina Mennen - in Bezug auf Daniela Katzenberger.

Verbietet Daniela Katzenberger ihrem Mann den Mund?

Die YouTuberin scheint zu vermuten, dass Daniela Katzenberger ihrem Mann ein Sprechverbot auferlegt hat. „Er ist der Mann von Daniela Katzenberger und der Sohn von Costa Cordalis. Und er mag gerne Americano. Mehr weiß ich nicht über ihn“, zeigt sich Jolina enttäuscht. Bekannt war zuvor schon folgendes: Daniela Katzenberger hatte Lucas Cordalis verboten, seine „griechische Cannelloni“ im TV zu zeigen und ihr „wahres Gewicht“ zu verraten. Ging das Verbot etwa doch noch weiter als das?

Das blöde für Lucas Cordalis: Gerade, dass er im Dschungelcamp wenig gesprochen hat, kostete ihn anfangs die Favoriten-Rolle. Dabei wollte er unbedingt seinen Vater stolz machen, der selbst schon zum Dschungelkönig gekrönt wurde. Weitere Minuspunkte sammelte Lucas Cordalis, als er hinterrücks über Cosimo Citiolo lästerte und ihn sogar nachäffte. Verwendete Quellen: RTL+/Dschungelcamp