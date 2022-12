Diana-Biograf über Harrys Memoiren: „Werden die Institution nicht zerstören“

Von: Susanne Kröber

Mit seiner Diana-Biografie „Diana – Ihre wahre Geschichte“ sorgte Andrew Morton 1992 für einen Skandal. Prinz Harrys Memoiren „Spare“ misst er keine große Bedeutung zu.

New York – Während Royal-Fans weltweit auf den Start der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ am 8. Dezember warten, hat Prinz Harry (38) bereits das nächste Projekt am Start. Am 10. Januar 2023 werden Prinz Harrys Memoiren mit dem Titel „Spare“ vom Verlag Penguin Random House veröffentlicht. Doch wenn es nach Diana-Biograf Andrew Morton geht, hat die britische Königsfamilie nichts zu befürchten.

Andrew Morton über „Spare“: „Harry hat jedes Recht, seine Memoiren zu schreiben“

1992 erschien mit „Diana – Ihre wahre Geschichte“ die Biografie von Autor Andrew Morton über Diana Spencer (†36), die damalige Princess of Wales. Die Biografie wurde zum weltweiten Bestseller und schockierte die Öffentlichkeit mit Details über Dianas Bulimie und Charles‘ Affäre mit Camilla Parker Bowles. Nach Dianas Unfalltod 1997 offenbarte Morton, dass seine bisher nicht offengelegte Quelle Diana selbst war.

Ob Prinz Harry das gefällt? Diana-Biograf Andrew Morton (rechts) glaubt nicht, dass Harrys Biografie „Spare“ große Auswirkungen auf die Royals haben wird. (Montage) © picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire/Nancy Kaszerman/Ulrich Perrey

„Harry hat jedes Recht, seine Memoiren zu schreiben“, erklärte Andrew Morton jetzt gegenüber Fox News Digital. „Er ist nicht der erste Royal, der dies tut, und er wird auch nicht der letzte sein.“ Prinz Harry befände sich mit seinen Memoiren „Spare“ in prominenter Gesellschaft, so Morton. „Das geht auf Edward VIII. zurück. Er schrieb 1951 ‚A King‘s Story‘, was ein internationaler Bestseller wurde, wie diese [Prinz Harrys Memoiren, Anm. d. Red.] es auch werden. Und es verärgerte die königliche Familie. Diana schrieb mit mir ‚Ihre wahre Geschichte‘ – internationaler Bestseller, verärgerte die königliche Familie. [Der ehemalige] Prinz Charles, der Prince of Wales, schrieb sein Buch mit Jonathan Dimbleby, in dem er seine Eltern kritisierte. Das war ein großes Buch und wieder verärgerte es die königliche Familie.“

Andrew Mortons Diana-Biografie in „The Crown“ Auch in der erfolgreichen Netflix-Serie „The Crown“ ist die Diana-Biografie „Diana – Ihre wahre Geschichte“ von Andrew Morton ein Thema. In der 5. Staffel zeigt eine Folge, wie die Skandal-Biografie entstand, die 1992 die britische Monarchie erschütterte und schließlich auch unumgänglich machte, dass Charles und Diana Ende 1992 ihre Trennung offiziell bekannt gaben. „Es ist atemberaubend und es hat mich all diese Jahre zurückversetzt. Ich sage das nicht sehr oft, aber ich war aufgewühlt“, erklärte Andrew Morton gegenüber „Good Morning America“ über die Darstellung der Entstehungsgeschichte in „The Crown“.

Diana-Biograf Andrew Morton: Prinz Harry nicht relevant genug

Zwar räumt Andrew Morton ein: „Harrys Buch wird Anlass zur Sorge geben und weltweit Schlagzeilen machen.“ Das müsse die Monarchie aber auch verkraften, betont der ehemalige Diana-Biograf. „Es wird die Institution nicht zerstören.“ Prinz Harry sei einfach nicht wichtig genug, um der britischen Königsfamilie tatsächlich schaden zu können, ist sich Morton sicher. „Wenn die Institution so schwach ist, dass sie ein Ghostwriter-Buch eines jüngeren Mitglieds nicht vertragen kann, dann lohnt es sich wahrscheinlich nicht, sie zu behalten“, so der Autor. „Ich meine, ehrlich gesagt, ein Buch, das von einer zukünftigen Königin, Diana, geschrieben wurde, und ein Buch des zukünftigen Königs Charles sind viel relevanter und wichtiger als ein Buch von, was ist er jetzt? Sechster in der Thronfolge?“

Bis sie sich von der Bedeutung von Prinz Harrys Memoiren überzeugen können, müssen Royal-Fans und Mitglieder der britischen Königsfamilie noch etwas Geduld haben, da „Spare“ erst im Januar 2023 erscheint. Aktuell sorgt zunächst mal die groß angekündigte Netflix-Doku „Harry & Meghan“ für mediale Aufmerksamkeit, die laut Netflix-Insider schlimmer wird, „als sich die Royals vorstellen können“. Verwendete Quellen: foxnews.com