König Charles wollte Prinz Harry nicht Henry nennen – Diana setzte sich durch

Von: Annemarie Göbbel

In seinen Memoiren enthüllt Prinz Harry, wie sein Vater ihn gern genannt hätte, seine Mutter Diana sich schließlich durchsetzte.

London – König Charles (74) und Prinzessin Diana (36, † 1997)standen wie alle Eltern vor der Frage: Wie nennen wir unser Kind? Nun hat man es unter Blaublütigen nicht ganz so einfach wie Normalsterbliche, weil der Name auch von Ihrer Majestät, damals noch Queen Elizabeth II. (96, † 2022) abgesegnet werden muss. Wie Prinz Harrys (38), der Enkel der Königin, zu seinem Namen kam, weil die Prinzessin von Wales sich durchsetzte, berichtet er in seinen jüngst erschienen Memoiren „Spare“ (dt. „Reserve“).

Harry setzte sich als bekannter Spitzname für Henry von Geburt an durch, schreibt er.

Prinz Harry wäre beinahe nach einem anderen Royal benannt worden, doch seine Mutter Prinzessin Diana entschied sich dagegen. Glücklicherweise bleibt es in königlichen Kreisen selten bei einem Namen und so brachte auch Vater Charles seinen Namenswunsch für seinen Zweitgeborenen unter, dessen klangvoller Geburtsname somit lautet: Henry Charles Albert David. Harry, ein bekannter Spitzname für Henry, setzte sich von Geburt an durch, wie der Herzog in seinem Buch schreibt.

Obwohl Charles Albert bevorzugt hätte, setzte sich Diana durch und Prinz Harry wurde mit dem Erstnamen Henry getauft, wie Harry in seinem Buch berichtet (Fotomontage). © Zuma Wire/Imago & Vuc Valcic/Imago

Denn von dem Namen Albert war Diana ganz und gar nicht begeistert. Harry schreibt, dass seine Großmutter, die Queen, Königin Victoria (81, † 1901) verehrte und Charles III. ihm zunächst den Namen ihres Mannes, Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha (42, † 1861) geben wollte, doch Diana legte ihr Veto ein.

Harrys Namens-Offenbarung in „Spare“ Der Herzog von Sussex schreibt: „In der Nähe von Großmutters Aufzug [auf Schloss Balmoral in Schottland], durch ein paar karmesinrote Salontüren und entlang eines grünen Tartanbodens, war eine kleine Treppe mit einem schweren Eisengeländer; sie führte in den zweiten Stock, wo eine Statue von Königin Victoria stand“. Und weiter: „Ich habe mich immer vor ihr verbeugt, wenn ich vorbeiging. Eure Majestät! Willy tat es auch. Man hatte es uns zwar gesagt, aber ich hätte es trotzdem getan“. Gefolgt von: „Ich fand die ‚Großmutter Europas‘ unheimlich faszinierend, und das nicht nur, weil Oma sie liebt, sondern auch, weil Papa mich einmal nach ihrem Mann benennen wollte (Mama hat ihn abgeblockt)„.

Albert ist auch der zweite Vorname von Charles‘ in Ungnade gefallenen Bruder Prinz Andrew (62)

Bei Prinz Harry selbst sowie seine Frau Meghan (41) hat sich eine Abwandlung der Abwandlung durchgesetzt. Im Gespräch mit einem Kind namens Henry sagte Prinz Harry bei einem Videoanruf bei der Verleihung des WellChild Awards: „Mein Name ist auch Henry. Aber alle nennen mich H.“ Und im August 2018 verriet die ehemalige Schauspielerin einen weiteren niedlichen Kosenamen, der ihr bei der Gala-Vorstellung mit den Darstellern des Musicals Hamilton herausrutsche. In Sorge, sie könne Harry die Sicht nehmen, fragte sie fürsorglich: „Can you see, my love?“ (dt. „Kannst du sehen, mein Schatz?“)

Auch Prinz William nennt seinen Bruder keinesfalls Henry. Wie üblich unter Geschwistern haben beide Spitznamen füreinander gefunden, die Prinz Harry ebenfalls in „Spare“ enthüllt. Als er von einer Auseinandersetzung berichtet, zitiert er sich selbst: „Willy, ich kann nicht mit dir reden, wenn du so bist.“ Später in der Biografie verrät er auch den Nicknamen, den Prinz William für ihn hat im Satz: „Ich habe dich nicht angegriffen, Harold“. Langweilig wirds mit dem Namen jedenfalls nicht. Als Harry in der Armee diente, war er als Harry Wales bekannt. Seinen Sohn Archie (3) benannte er mit dem zweiten Vornamen nach sich selbst: Harrys Sohn – Harrison. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, hellomagazine.com