„Bergdoktor“-Geheimnis gelüftet: Staffelfinale mit Hans Sigl endet höchst dramatisch

Von: Lukas Einkammerer

In der 16. „Bergdoktor“-Staffel geht es dramatisch zu. Vor allem der Familienzoff zwischen den Grubers und Pflügers steht im Mittelpunkt. Im großen Staffelfinale erreicht der Konflikt seinen Höhepunkt.

Ellmau – Kennt man „Der Bergdoktor“ sonst eher als eine besinnliche Heimatserie mit malerischen Landschaften und wunderschönen Familienmomenten, geht es in Staffel 16 mächtig zur Sache. Rätselhafte Patientenfälle machen den tapferen Medizinern zu schaffen und als wäre das nicht schon genug, steht Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) auch noch im Streit mit Caro Pflüger (Barbara Lanz. 39), die ihn mit seiner dunklen Vergangenheit erpresst und sein Familienglück zu zerstören droht. Das berichtet merkur.de.

„Unser letztes Gespräch“: Bergdoktor Hans Sigl erzählt seinem Bruder die Wahrheit über Sonja

Bereits in der allerersten „Bergdoktor“-Staffel, die am 6. Februar 2008 Premiere feierte, kam ein schockierendes Detail aus Martin Grubers jüngeren Jahren ans Licht: Er hatte eine Affäre mit Sonja, der verstorbenen Frau seines Bruders Hans (Heiko Ruprecht, 50) und ist in Wahrheit der Vater von Lilli (Ronja Forcher, 26). Darüber weiß dieser zwar Bescheid, dass die beiden weitaus mehr als nur einen One-Night-Stand hatten und sogar fast zusammen nach New York ausgewandert wären, ist ihm aber nicht bewusst. Genau diese Tatsache hat sich nun Sonjas Schwester Caro zunutze gemacht und erpresst Bergdoktor Martin – wenn er Hans nicht dazu bringt, mit Caro und ihrem Vater Rolf geschäftlich gemeinsame Sache zu machen, wird sie ihm alles erzählen.

Dramatische Wendung im „Bergdoktor“-Finale: Martin Gruber will Ellmau für immer verlassen. © ZDF/Erika Hauri (Fotomontage)

In der neuesten „Bergdoktor“-Folge „Im Netz“ eskaliert der Familienzoff schließlich und Martin hat keine andere Wahl, als Hans endlich in sein schmerzhaftes Geheimnis einzuweihen. „Ich habe lange überlegt, ob und wie ich anfange und ich habe Angst, dass wenn ich anfange, dass dann das hier unser letztes Gespräch sein wird“, erklärt er. „Ich habe dich angelogen, Hans, und diese Lüge darf nicht mehr zwischen uns stehen.“ Traurig lässt er seine Vergangenheit Revue passieren und gesteht: „Ich hätte es dir schon viel früher sagen müssen, Hans, aber ich konnte das nicht.“ Ungläubig starrt Hans seinen Bruder an und stürmt schließlich wortlos davon.

Zerbricht die Familie Gruber? Das „Bergdoktor“-Staffelfinale wird emotional und dramatisch

Nach jahrelanger Heimlichtuerei weiß Hans nun endlich über Martin und Sonjas Liebe Bescheid – das Drama hört hier aber noch lange nicht auf, denn im großen Staffelfinale am 23. Februar nehmen die Dinge eine böse Wendung.

Wie der ZDF-Programmvorschau zu entnehmen ist, hängt der Familiensegen im Hause Gruber in der finalen Folge „Der Weg zurück“ gehörig schief: Hans will Martin trotz gutem Zureden von Mama Elisabeth (Monika Baumgartner, 71) nicht verzeihen und Lilli zieht wegen der angespannten Stimmung bei Caro und Rolf ein. Indessen lebt Martin vom Gruberhof verbannt und hat sogar vor, seine Praxis zu schließen, Ellmau zu verlassen und zu seiner Ex-Freundin Franziska (Simone Hanselmann, 43) und ihrem gemeinsamen Sohn Johann zu ziehen – nach New York.

Die Grubers halten stets zusammen und sind füreinander da – es scheint jedoch ganz so, dass aus den dunklen Wolken, die sich seit Beginn der aktuellen Staffel über ihnen zusammengebraut haben, in den kommenden Wochen ein Sturm der Emotionen wird. Insbesondere für das jüngste Gruber-Familienmitglied sind es schwere Zeiten, denn Lilli trennte sich beim „Bergdoktor“ nun für immer von ihrem Robert. Verwendete Quellen: ZDF, ZDFmediathek/Der Bergdoktor/Folge vom 26. Januar 2023, tvdigital.de