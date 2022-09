Zurück zu Hartz IV – „Hartz und herzlich“-Liebling verliert seinen Job

„Hartz und herzlich“ – Bei der Jobsuche erleidet Dieter immer wieder Rückschläge. Lesen Sie hier, wieso der Familienvater jetzt wieder auf Hartz IV angewiesen ist.

Die meisten Bewohner der Benz-Baracken lieben ihr Viertel – denn an Humor und Zusammenhalt fehlt es den Mannheimern in der früheren Arbeitersiedlung beileibe nicht. Die Barackler teilen seit nun schon fünf Jahren ihren Alltag mit den Zuschauern der Sozial-Doku „Hartz und herzlich“.

MANNHEIM24 verrät, wieso „Hartz und herzlich“-Liebling Dieter jetzt wieder Gelder vom Amt bezieht.

Dieter wohnt mit seiner Familie in den gelben Reihenhäusern. Zuletzt gab es bei der Großfamilie in den Benz-Baracken Grund zur Freude. „Hartz und herzlich“-Kult-Bewohner Dieter hat nach langer Arbeitslosigkeit endlich wieder einen Job ergattern können. In der neuen Folge von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“ gibt es allerdings schlechte Neuigkeiten zu vermelden. (sik)