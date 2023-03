ZDF-Serie „Der Schwarm“ lockt fast 17 Millionen Menschen vor die Bildschirme

Von: Matthias Kernstock

Teilen

Die TV-Serie „Der Schwarm“, basierend auf dem Roman von Frank Schätzing, hat dem ZDF hohe Einschaltquoten beschert. Die privaten Sender hatte dagegen keine Chance.

Mainz - Bereits eine Woche vor ihrer offiziellen Ausstrahlung im linearen Fernsehen war die Serie „Der Schwarm“ in der ZDF-Mediathek verfügbar und die Vorzeichen für hohe Quoten standen gut. Bei der TV-Premiere am 6. März 2023 schalteten dann überragende 6,82 Millionen Zuschauer um 20:15 Uhr ein, um die ersten beiden Folgen der Serie zu sehen. Damit war das ZDF der Tagessieger im Vergleich zu den anderen Sendern. Trotz der hervorragenden Einschaltquoten gab es auch Kritik von einigen Zuschauern, die die Serie mit „Thema verfehlt, setzen 6“ bewerteten.

ZDF gelingt mit „Der Schwarm“ erfolgreicher Start mit Millionen-Publikum

Nach den ersten drei Tagen, an denen Frank Schätzings „Der Schwarm“ in Doppelfolgen im ZDF lief, haben bereits knapp 17 Millionen Menschen eingeschalten. © pa/Geisler-Fotopress | Christoph Hardt (Fotomontage)

Am zweiten Tag erreichte das ZDF mit „Der Schwarm“ (hier in der ZDF-Mediathek) immer noch 5,37 Millionen Zuschauer und war erneut der Tagessieger im deutschen Fernsehen. Am Mittwoch, den 8. März, sank die Zuschauerzahl auf 4,56 Millionen, aber die Serie blieb dennoch ein großer Erfolg für den Sender. Einzig die Tagesschau hatte mit 5,34 Millionen Zuschauern an diesem Abend eine höhere Einschaltquote.

„Der Schwarm“ setzt sich gegen RTL, Sat.1 und ProSieben durch

Die Beliebtheit der teuersten deutschen TV-Serie aller Zeiten hatte enorme Auswirkungen für die Fernsehlandschaft. Nicht nur die Eigenproduktionen der öffentlich-rechtlichen Sender hatten das Nachsehen, sondern auch private Konkurrenten wie RTL, Sat.1 oder ProSieben konnten mit dem Erfolg von „Der Schwarm“ bei Weitem nicht mithalten.

Familiendrama, Tränen und Abschiede: Die 16. „Bergdoktor“-Staffel in Bildern Fotostrecke ansehen

Die beste Sendung eines privaten TV-Anbieters, „RTL Aktuell“, schaffte es gerade mal auf den achten Platz des täglichen DWDL-Rankings mit 3,28 Millionen Zuschauern. „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ belegte den elften Platz und erst ganz am Ende des Rankings tauchte der Kölner Privatsender mit „Alles was zählt“ auf.

Hollywoods Interesse an „Der Schwarm“ blieb unerfüllt Nachdem Frank Schätzings Roman „Der Schwarm“ ein phänomenaler Erfolg wurde, zeigte sich auch Hollywood an einer Verfilmung interessiert. Bereits im Jahr 2006 gab es Gespräche mit Regisseur Ridley Scott, der für Filme wie „Alien“, „Blade Runner“ und „Gladiator“ bekannt ist. Doch diese und spätere Projekte, darunter auch eine mögliche Verfilmung mit Schauspiel-Ikone Uma Thurman, scheiterten letztendlich.

Die Frage, wie wir in Einklang mit einem Planeten leben können, den wir durch Vermüllung, Vergiftung und Zerstörung unaufhörlich schädigen, ist brandaktuell. Bereits vor gut 20 Jahren hat Frank Schätzing in seinem erfolgreichen Roman diese Thematik aufgeworfen und mit der TV-Produktion findet sie nun auch ihren Weg auf die Bildschirme. Verwendete Quellen: zdf.de, dwdl.de

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Luisa Billmayer sorgfältig überprüft.