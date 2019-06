„Fernsehgarten“: Neues Motto, alter Spott: Darum lästern die Fans immer noch über das ZDF

Häme statt Vorfreude

+ © dpa / Sascha Baumann, ZDF Das Gesicht des ZDF-Fernsehgartens: Andrea Kiewel. © dpa / Sascha Baumann, ZDF

Die nächste Sendung steht an und das neue Motto ist bekannt. Doch bei Fans des Kultformats trifft man statt auf Vorfreude in erster Linie auf Häme. Doch was sorgt für ihre zahlreichen erregten Gemüter?