ZDF-Wiesn-Fernsehgarten: „Neue Helene Fischer“ im Dirndl - Untenrum besteht noch Handlungsbedarf

Den vielen Fans wird das Herz bluten: Morgen kommt zum letzten Mal der ZDF-Fernsehgarten. Motto: „Oktoberfest“. Mit dabei Melissa Naschenweng, vielleicht die „neue Helene Fischer“.

Update vom 21. September: Melissa Naschenweng wird von einigen schon jetzt als neue Helene Fischer gehandelt. Ob sie diesem Ruf gerecht wird, kann sie am Sonntag im Fernsehgarten unter Beweis stellen.

Ein Dirndl hat sie vor ihrem Auftritt im „Wiesn-Fernsehgarten“ schon mal anprobiert. Die weiße Bluse fehlt, auch untenrum besteht noch Handlungsbedarf. Über die „neue Helene Fischer“ - dem Motto entsprechend sicher im Wiesn-Look - dürfen sich die Fans dann morgen im Fernsehgarten freuen.

ZDF-Fernsehgarten: Vorsicht, Abzocke! Sender warnt vor unseriösen Ticketanbietern

News vom 19. September: Mainz - Der ZDF-Fernsehgarten feiert am Sonntag (22. September 2019) seine letzte Sendung vom Mainzer Lerchenberg. Die Show am Sonntagvormittag steht ganz unter dem Motto „Oktoberfest“. Der Lerchenberg verwandelt sich nach Angaben des Senders in eine „Fernsehgarten-Wiesn“.

Moderatorin Andrea Kiewel und ihr Team freuen sich auf alle „Madln und Buam“, wie auf der Fernsehgarten-Facebookseite zu erfahren ist.

ZDF-Fernsehgarten: Sender warnt vor überteuerten Tickets

Im Vorfeld der Live-Sendung zum Ende der Saison scheint es jedoch Ärger zu geben, vor allem bei den Tickets für den ZDF-Fernsehgarten. Der Sender warnt nämlich seit Donnerstag ausdrücklich vor überteuerten Tickets und unseriösen Anbietern im Internet.

„Der Online-Ticketmarkt boomt und sorgt zugleich für überteuerte Tickets und enttäuschte Fans“, ist auf der ZDF-Webseite zu lesen. Gleichzeitig warnt der Sender ausdrücklich zur Vorsicht und empfiehlt den Kauf von Originaltickets.

Der ZDF-Ticketservice hat auf folgendes auf seiner Webseite veröffentlicht (hier im Wortlaut):

„Liebe Zuschauer,

aktuell werden vermehrt Tickets über das Portal Viagogo vertrieben.

Es handelt sich dabei nicht um ein offizielles Ticket-Verkaufsportal des ZDF, sondern um eine Ticketbörse. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass keine Kooperation des ZDF mit diesem Anbieter besteht.

Bitte schützen Sie sich vor den Risiken, die mit dem Kauf von Eintrittskarten auf dem sogenannten Ticketzweitmarkt, z.B. bei Ticketbörsen wie Viagogo oder auf Online-Marktplätzen wie z.B. ebay oder ebay-Kleinanzeigen verbunden sind.

Die Ticketpreise liegen bei Ticketzweitverkäufern zum Teil deutlich höher, es werden oftmals Zusatzkosten berechnet oder auch gefälschte Eintrittskarten angeboten.“

Wer Tickets für den ZDF-Fernsehgarten kaufen möchte, sollte dies ausschließlich über die Homepage www.ticketservice.zdf.de versuchen. Einige Stehplätze seien noch verfügbar (Stand: 19. September; 16.20 Uhr).

ZDF-Fernsehgarten: Saisonende auf dem Lerchenberg

„Fassanstich: O'zapft is!“ - Beim ZDF-Fernsehgarten am 22. September 2019 sind folgende Gäste dabei: Die Jungen Zillertaler, Münchner Zwietracht, Troglauer, H. Hinterseer, M. Naschenweng, Schürzenjäger, Die Draufgänger, Antonia aus Tirol, Alpin KG, DeSchoWieda feat. Fred and R.

