„Kiwi rastet gleich komplett aus“: Andrea Kiewel von Fernsehgarten-Publikum entnervt

„Fernsehgarten goes Mondlandung“ - klingt als müssten die ZDF-Zuschauer sich in Andrea Kiewels sonntäglicher Unterhaltungsshow heute wieder auf einiges gefasst machen.

Update 13.57 Uhr: Und endlich geht es dem Ende zu. Andrea Kiewel hat sich ins Publikum gesetzt, um das Motto für den kommenden Fernsehgarten anzupreisen. Nächsten Sonntag dreht sich alles um „Mallorca“. Und damit verabschiedet sich eine erleichtert wirkende Moderatorin.

Update 13.44 Uhr: Nächster Programmpunkt: Ein Sprint-Rennen mit einem Autocross-Buggy, der ähnlich aussieht wie das damalige Mondgefährt.

ZDF-Fernsehgarten: Andrea Kiewel wirkt völlig genervt

Update 13.30 Uhr: Die Servicethemen wirken in der heutigen Ausgabe etwas bemüht - um es vorsichtig zu sagen. Jetzt geht es weiter mit Ausführungen von Florian Weiß zum Thema Drohnen. Wer darf welche Drohne steigen lassen, welche Versicherung braucht es dafür... Auch Andrea Kiewel wirkt wenig begeistert - eher schon „genervt“, finden einige User auf Twitter. Als es hinter ihr im Publikum zu Unruhe und Gelächter kommt, platzt es aus ihr heraus: „Meine Güte“ und kurz darauf: „Es ist so ein Heckmeck Freunde, ihr macht mich ganz irre heute“. Ein User vermutet: „Kiwi rastet gleich komplett aus, zeigt ihr wahres Gesicht: Sie hasst alles und jeden“.

Warum ist sie so genervt #Fernsehgarten — Musicwolf (Forestina) (@Shalihanna) 21. Juli 2019

Fremdschäm-Moment im ZDF-Fernsehgarten

Update 13.18 Uhr: Und jetzt könnte es peinlich werden. Ein nichtsahnender Zuschauer aus der Nähe von Frankfurt wird mit einer Live-Schaltung von Andrea Kiewel überrascht. Das Opfer heißt Markus Seitz und ist genau am Datum der Mondlandung auf die Welt gekommen. Seine gerade stattfindende Geburtstagsfeier wird nun von einem Kamera-Team unterbrochen. Das Fernsehgarten-Publikum singt für den Jubilar „Happy Birthday“. Als Geschenk erhält er eine Einladung zu einem der nächsten Fernsehgarten-Ausgaben. Na dann, Happy Birthday...

Und genau deswegen, mögen viele Menschen keine Überraschungen.☝#Fernsehgarten — , ö (@Stoerenfrieda29) 21. Juli 2019

Update 13.08 Uhr: Und jetzt wird der Altersdurchschnitt im ZDF-Fernsehgarten gedrückt. Ex-DSDS-Singer Joey Heindle (26) singt sein Lied „Geschichten-Erzähler“.

Fernsehgarten-Zuschauer fragen sich: „Was hat das mit Mond zu tun?“

Update 12.59 Uhr: Spannender wird es vielleicht jetzt mit der akrobatischen Darbietung der „Cosmic Artists“. Oder auch nicht. „Wow, noch nie gesehen. Was hat das mit Mond zu tun?“, fragt sich etwa diese Userin.

Update 12.54 Uhr: Und nun erklärt den ZDF-Zuschauern die Hautärztin Dr. Adler, alles Wissenswerte in Sachen Hautgesundheit. Was das genau mit dem Motto „Mondlandung“ zu tun hat? Gute Frage!

Update 12.45 Uhr: Jetzt sorgt erst mal Benjamin Boyce, Ex-Mitglied der 90er-Jahre-Boyband „Caught in the Act“ für Partystimmung.

Andrea Kiewel bei „The Masked Singer“? ZDF-Fernsehgarten-Zuschauerin hat Vermutung

Update 12.31 Uhr: Eine besonders aufmerksame Fernsehgarten-Zuschauerin hat beim Anblick von Andrea Kiewels Astronauten-Outfit einen Verdacht geäußert. Steckt sie in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ unter dem Kostüm des Astronauten? Bisher waren eigentlich Max Mutzke und Andreas Bourani unter den Tipps vorne mit dabei.

Update 12.27 Uhr: Jetzt erklärt TV-Koch Armin Roßmeier die Astronauten-Kost, die damals für die Besatzung der ersten Mondlandung auf dem Speiseplan stand. Witzeleien über blähende Kost, wie „Jedes Böhnchen gibt sein Tönchen“, können Kiwi allerdings nur etwas gezwungen wirkende Lacher entlocken.

Update 12.18 Uhr: Jetzt wird das erste obligatorische Publikums-Spielchen, das in keinem Fernsehgarten fehlen darf, angekündigt. Bei „Fang den Mond“ gilt es in einer nachgeahmten Raumkapsel Tischtennisbälle aufzufangen. Wer am schnellsten ist, gewinnt ein 75.000 Quadratmeter großes Grundstück auf dem Mond. Doch davor darf noch Johnny Logan auf die Bühne und seinen Song „Release the Rythm“ zum Besten geben.

Update 12.07 Uhr: Schwere Kost für die Fernsehgarten-Zuschauer: Ulf Merbold erklärt, wie die Mondlandung vor 50 Jahren abgelaufen ist.

„Kiwi hat sogar Sackschutz“: Zuschauer machen sich über Andrea Kiewels Fernsehgarten-Outfit lustig

Update 11.54 Uhr: Startschuss zum heutigen Fernsehgarten: Andrea Kiewel tritt passend zum heutigen Motto „50 Jahre Mondlandung“ als Astronaut auf. Wenig verwunderlich, dass ihr Outfit in den sozialen Medien direkt für Lacher sorgt. „Kiwi hat sogar nen Sackschutz“ oder „Mit dem Outfit geht Kiwi glatt als Bäcker oder Maler durch“, finden die User auf Twitter.

Kiwi hat sogar nen Sackschutz #Fernsehgarten — Jasmin ♥ (@jasminchen0110) 21. Juli 2019

Ein Zuschauer befürchtet, dass die heutige Ausgabe der Sendung „unterirdisch“ statt „außerirdisch“ werden könnte. Wir sind gespannt.

+ Andrea Kiewel imitiert Neil Armstrong, der vor 50 Jahren als erster Mensch auf dem Mond war. © Screenshot ZDF

Heute wird es galaktisch: Das erwartet die Zuschauer im ZDF-Fernsehgarten

Mainz - Am Sonntag wird es galaktisch im ZDF-Fernsehgarten. Das verspricht zumindest das ZDF, denn Moderatorin Andrea Kiewel empfängt ihre Gäste diesmal unter dem Motto „Mondlandung“. Anlass ist der fünfzigste Jahrestag von Neil Armstrongs Mondlandung in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1969. „Anlässlich dieses Jubiläums werden wir am Sonntag in kosmische Welten tauchen“, kündigt der Sender auf seiner Homepage an. Klingt, als müssten die TV-Zuschauer ein weiteres Mal auf einiges gefasst sein.

Diese Stars feiern mit Andrea Kiewel im galaktischen ZDF-Fernsehgarten

Begrüßen darf Andrea Kiewel ab 11.50 Uhr Hitparaden-Stars wie Giovanni Zarrella, Ex-DSDS-Kandidat Joey Heindle, Detlef Malinkewitz, Vanessa Neigert, Julian David, LUNASCOPE, Johnny Logan, Ex-Caught in the Act-Star Benjamin Boyce und Alex Zind feat. Roosevelt Isaac.

Andrea Kiewel hat zwar noch nicht ihr 50-jähriges Jubiläum im ZDF-Fernsehgarten, aber seit dem Beginn ihrer TV-Karriere vor mehr als 25 Jahren hat sich bei der heute 54-Jährigen einiges getan - vor allem äußerlich.

