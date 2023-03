Wohnwagen explodiert: „Bares für Rares“-Star entkam einst knapp dem Tod

Von: Lukas Einkammerer

Hinter dem „Bares für Rares“-Händler Ludwig Hofmaier liegt ein trauriges Erlebnis. Denn einst explodierte sein Wohnwagen und seine Besitztümer verbrannten.

Pulheim – In der Welt der beliebten ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ herrscht trotz guter Stimmung und Freude über seltene Antiquitätenschätze nicht immer nur Idylle. Vor allem hinter dem ehemaligen Händler Ludwig „Lucki“ Hofmaier (81) liegen ein paar bewegte Jahre. Denn 2019 ging sein Wohnmobil und damit ein Teil seines Lebens in Flammen auf.

Wohnwagen abgebrannt: „Bares für Rares“-Star Ludwig Hofmaier entrann nur knapp dem Tod

Wer in den vergangenen Jahren regelmäßig bei „Bares für Rares“ eingeschaltet hat, kennt Ludwig Hofmaier stets in Bestlaune und mit knallig bunten Hemden und Hosenträgern. Der gebürtige Bayer war von 2013 bis Juni 2020 fester Bestandteil der Sendung und konnte dabei so manches seltenes Objekt seiner Sammlung hinzufügen. Ein Jahr vor seinem Ausstieg aus dem Erfolgsformat ereilte ihn jedoch ein schwerer Schicksalsschlag.

Als Ludwig Hofmaier mit seinem Wohnwagen, der ihm als Laden und Geschäftsraum diente, im Mai 2019 auf der Autobahn A8 unterwegs war, fing das Fahrzeug plötzlich Flammen. Zwar konnte der ehemalige bayerische Meister im Kunstturnen noch auf einer Raststätte parken und sich mit seiner Frau aus dem Gefährt retten, der Wagen war jedoch verloren – und weil in dem Camper Gasflaschen gelagert waren, kam es sogar zu Explosionen.

„Leben muss weitergehen“: „Bares für Rares“-Star Ludwig Hofmaier verlor Raritäten in Brand

Die Flammen verschlangen damals nicht nur Ludwig Hofmaiers Wohnwagen, sondern auch viele seiner kostbaren Antiquitäten. Die Objekte, die er bei „Bares für Rares“ erworben hatte, waren zwar nicht dabei, dafür aber seltene Münzen und handgeschnitzte Figuren. Nach dem Vorfall meldete er sich auf Facebook zu Wort und erklärte: „Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich bin froh, dass ich noch lebe. Gesundheitlich ist alles in Ordnung. Das Leben muss weitergehen.“

Sammelstücke, die man jahrelang kuratiert, hat, in einem Brand für immer zu verlieren – für Ludwig Hofmaier ein wahres Horror-Erlebnis. Wenigstens kann er heute aber auf sieben aufregende Jahre bei „Bares für Rares“ zurückblicken – und wer weiß: Der nächste Antiquitätenschatz wartet vielleicht ja schon um die Ecke. Zuletzt lachten zwei Brüder bei „Bares für Rares“ die Händler aus und brachen die Verhandlungen ab. Verwendete Quellen: tz.de, berliner-kurier.de