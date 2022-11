WLAN aus, um Strom zu sparen: „Goodbye Deutschland“-Sparfuchs treibt seine Frau in den Wahnsinn

Von: Jonas Erbas

Seit über zehn Jahren leben Catrin und Marco Heyne in der Schweiz. Dort haben sich die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer eine neue Existenz aufgebaut. Im Alltag lauert allerdings noch immer die ein oder andere Tücke – egal, ob beim Stromsparen oder der Wohnungssuche.

Wil – Vom heimischen Sachsen in die weite Welt: Weil Catrin (38) und Marco Heyne (42) in Deutschland keine Perspektive mehr sahen, zog es das Paar vor über einem Jahrzehnt in die multilinguale Alpenrepublik. Dort könnte es für das „Goodbye Deutschland“-Paar durchaus schlechter laufen, denn beide haben gut bezahlte Jobs ergattert und führen im Osten des Landes ein komfortables Leben. Uneinigkeit herrscht allerdings unter anderem beim Thema Sparen.

„Größter Sparfuchs“ bei „Goodbye Deutschland“ – Catrin klagt über Angewohnheit von Ehemann Marco

Bei „Goodbye Deutschland“ ging für Catrin Heyne ein Traum in Erfüllung, denn die 38-Jährige hofft bereits seit Jahren darauf, endlich berühmt zu werden. In der Schweiz ist sie inzwischen so etwas wie eine Lokalgröße: Die Auswanderin führt dort erfolgreich mehrere Filialen einer Solariumskette, die auch offen mit seiner prominenten Geschäftsführerin wirbt. Auch bei Instagram ist das Profil der fleißigen Sächsin (ca. 30.000 Follower) gefragt. Im Alltag kommt es allerdings immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten mit Ehemann Marco.

Uneinigkeit bei Catrin und Marco Heyne: Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind nicht nur, was das Stromsparen angeht, unterschiedlicher Meinung, auch bei der Suche eines neuen Domizils in der Schweiz passen ihre Vorstellungen ganz und gar nicht zueinander (Fotomontage) © Screenshot/Vox/RTL+/Goodbye Deutschland

Weil der aktuelle Vermieter dem Paar grundlos gekündigt hat, müssen Catrin und Marco umziehen. Die 38-Jährige träumt von einem Haus mit Garten, ihr Liebster ist da bescheidener – seinen Beweggrund kennt die braungebrannte Powerfrau genau: „Marco ist der größte Sparfuchs, sowas habe ich noch nie erlebt“, schimpft sie im Einzelinterview. „Jeden Abend, wenn er ins Bett geht, macht er unseren WLAN-Router aus, um Strom zu sparen“, erklärt die Auswanderin ungläubig. Auch die Gefriertruhe des Paares musste schon dran glauben: Die räumte der 42-Jährige komplett aus, taute sie ab und nahm sie vom Strom.

Die Schweiz lockte 2021 fast 17.000 Deutsche an – doch viele verließen das Land wieder: Die Schweiz bietet nicht nur malerische Landschaften, sondern schneidet bei Untersuchungen zur allgemeinen Zufriedenheit stets exzellent ab. 2021 zog es wohl auch deswegen fast 17.000 Deutsche ins Nachbarland, etwa 9.500 Bundesbürger kehrten im selben Jahren allerdings auch wieder in ihre Heimat zurück. Mit einem Einwandereranteil von über 25 Prozent (in Relation zur Gesamtbevölkerung) gilt das mehrsprachige Land inzwischen als Auswandererparadies.

Uneinigkeit bei Catrin und Marco Heyne – „Goodbye Deutschland“-Stars müssen neue Bleibe suchen

Marco selbst sieht den Sachverhalt wesentlich pragmatischer: „Wir gehen hart für unser Geld arbeiten“, erklärt er recht nüchtern. Catrin sieht sein Verhalten dahingegen als „ganz klar übertrieben“ an. „Goodbye Deutschland“ begleitet die beiden in einer neuen Folge bei der Haus- beziehungsweise Wohnungssuche. Aus Liebe zu ihrem Ehemann lässt sich die 38-Jährige sogar dazu überreden, sich – entgegen ihrer Wunschvorstellung – einmal die von ihm präferierte Wohnung anzusehen.

Doch auch hier herrscht Uneinigkeit: Die Wohnung ist zwar geräumig und modern eingerichtet, doch Catrin ist nicht überzeugt: In der Nähe verläuft eine Bahntrasse, zudem wohne der Nachbar derart nah, dass er ihr beim Sonnen auf dem heimischen Balkon zuschauen könne. Für das aufstrebende Sternchen ist die Sache damit vom Tisch. Verwendete Quellen: „Goodbye Deutschland" (Vox/RTL+; Staffel 10, Folge 29), vox.de, sun-world.ch