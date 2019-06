Willie Tanner aus „Alf“ ist tot - er starb nach langer Krankheit

Seine bekannteste Rolle kannte jeder: Max Wright spielte den Willie Tanner in der US-Kultserie „Alf“. Nun ist der Schauspieler mit 75 Jahren gestorben.

Die Filmfamilie Tanner ist um ein Mitglied ärmer. Wie verschiedene Medien berichten ist Max Wright, der in der US-Kultserie „Alf“ das Familienoberhaupt Willie Tanner spielte gestorben. Im Alter von 75 Jahren verlor er den Kampf gegen den Krebs.

„Alf“-Star Max Wright ist tot - er spielte Willie Tanner

Von 1986 bis 1990 flimmerte Wright als Willie Tanner über die Bildschirme und sorgte im Verbund mit dem Alien Alf in der gleichnamigen TV-Serie für zahlreiche Lacher. Auch in den Serien „Friend“, „Cheers“ oder „Stephen King the Stand“ spielte der 1943 geborene Schauspieler mit.

Laut TMZ starb Wright in seinem Haus in Hermosa Beach in Kalifornien. Er hinterlässt zwei Kinder. Seine Frau Linda, die er 1965 heiratete starb 2017 ebenfalls an Krebs.