Wer löst die letzten Tickets zum ESC 2017? Das zweite Halbfinale heute im Live-Ticker

Kiew - Wer löst die letzten Tickets zum Eurovision Song Contest? Wir berichten im Live-Ticker vom zweiten Halbfinale zum ESC 2017, das heute in Kiew stattfindet.

>>> TICKER AKTUALISIEREN<<<

+++ 18 Teilnehmer wollen heute Abend die letzten 10 Tickets zum Finale des ESC 2017 lösen, das am Samstag in Kiew stattfindet. Austragungsort des zweiten Halbfinales ist wieder das International Exhibition Centre (IEC) in Kiew. Dort wird am Samstagabend auch das ESC-Finale stattfinden.

+++ Wir haben bereits alle Teilnehmer beim ESC 2017 zusammengefasst.

+++ Das zweite ESC-Halbfinale am heutigen Donnerstag beginnt wieder um 21.00 Uhr deutscher Zeit (wegen der Zeitverschiebung ist es in der Ukraine dann schon 22.00 Uhr Ortszeit). Die ARD zeigt das Event abermals auf dem Spartenkanal One. Außerdem gibt es zwei Live-Streams. tz.de hat bereits zusammengefasst, wie Sie das zweite ESC-Halbfinale heute live im TV und im Live-Stream sehen können (und wie Sie ONE empfangen können).

Zweites ESC-Halbfinale 2017: Ralph Siegel heute mit dabei

+++ Auch Ralph Siegel, der „Mister Grand Prix“ aus Deutschland ist wieder mit von der Partie. Auch wenn er schon zum 25. Mal beim ESC dabei ist und Deutschland in der ESC-Historie schon einige Top-Platzierungen verschafft: Die Wettanbieter sehen sein Lied „Spirit Of The Night“, das er für San Marino geschrieben hat, ganz weit hinten. Und so stellt tz.de die Frage, ob Ralph Siegel heute schon im zweiten ESC-Halbfinale rausfliegt.

+++ Auch Deutschland hat beim heutigen zweiten ESC-Halbfinale Stimmrecht. Das Publikums-Voting und das Jury-Voting haben in den Shows gleich viel Gewicht. ESC-Gewinnerin Nicole, Sängerin Joy Denalane, Musikproduzent Andreas Herbig, Sänger und Songwriter Adel Tawil sowie Sänger Wincent Weiss bilden dieses Jahr die deutsche Jury.

+++ Heute Abend sehen wir schon ein paar Topfavoriten der Buchmacher. Laut Eurovisionworld liegen bei den Wettanbietern die Teilnehmer Kristian Kostov aus Bulgarien (“Beautiful Mess“) sowie Ilinca feat. Alex Florea aus Rumänien („Yodel It!“) vorne.

ESC 2017 in Kiew: Diese Teilnehmer stehen im zweiten Halbfinale am 11. Mai