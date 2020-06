Kritik zum Tatort aus Weimar: „Der letzte Schrey" über einen entführten Unternehmer

In Weimar wird es wieder skurril: Lessing (Christian Ulmen) und Kira Dorn (Nora Tschirner) wollen von Lupo (Arndt Schwering-Sohnrey, Mitte) eine ordentliche Täterbeschreibung haben. Der wäre aber statt am Tatort lieber im Ibiza mit seinem Chef. Der Weimar "Tatort" läuft am Pfingstmontag ab 20.15 Uhr auf ARD.

© MDR/Steffen Junghans