„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: So sieht der schöne Prinz heute aus

Von: Lukas Einkammerer

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ zählt zu den beliebtesten Weihnachtsklassikern. Pavel Trávníček verkörperte in dem Kultfilm den Prinzen. Seitdem sind 50 Jahre vergangen – und der Schauspieler hat sich sehr verändert.

Konice – Zwar ist der Schnee, der sich pünktlich zu Heiligabend in vielen Teilen Deutschlands auf den Dächern niedergelassen hat, wieder geschmolzen, Weihnachtsstimmung herrscht aber trotzdem. Neben Lebkuchen und Glühwein dürfen auch die Weihnachtsklassiker im Fernsehen während der staden Zeit nicht fehlen und ein Streifen, der an den Feiertagen stets die ganze Familie zusammen bringt, ist die deutsch-tschechische Produktion „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“

Weihnachtsklassiker: Pavel Trávníček spielt bei „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ den Prinzen

In der Festzeit gibt es nichts Schöneres als ein herzerwärmendes Märchen mit einem schönen Prinzen und Schlosskulisse und Jahr für Jahr lädt die Geschichte von Aschenbrödel und ihren magischen Haselnüssen, die ihr jeden Wunsch erfüllen, zum Mitfiebern ein. Egal ob als Disney-Version „Cinderella“ oder als Remake bei Amazon Prime – die Fabel der jungen Frau, die bei ihrer bösen Stiefmutter und ihren Stiefschwestern lebt und sich in den schönen Thronfolger verliebt, macht jedes Mal riesig Spaß.

An der Seite von seiner Filmliebe Aschenbrödel (Libuše Šafránková, †68) verkörperte Pavel Trávníček (72) in dem kultigen 1973er-Weihnachtsfilm den Prinzen im weißen Pelzmantel-Outfit und ließ mit seinen romantischen Gesten die Herzen der Zuschauer höher schlagen. Er spielt die Rolle beeindruckend gut – und das, obwohl es damals seine allererste schauspielerische Erfahrung nach seinem Musikstudium in Brno war.

Die besondere Geschichte von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ Die Märchen der Gebrüder Grimm sind an Romantik kaum zu übertreffen und sorgen vor allem in der Weihnachtszeit für eine gemütliche Stimmung. Die Geschichte von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – im Originaltitel „Tři oříšky pro Popelku“ – basiert sowohl auf dem allbekannten Erzählstoff als auch der tschechischen Fabel „O Popelce“. Sie wandelt das Werk von Jacob und Wilhelm Grimm, in der Aschenputtel eine Fee trifft, ein wenig ab und fügt der Handlung, wie der Name schon verrät, stattdessen drei magische Haselnüsse hinzu.

50 Jahre seit „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Pavel Trávníček im Theaterstück zum Film dabei

Nach dem Sensationserfolg von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ blieb Pavel Trávníček der Welt der Märchenfilme noch eine ganze Weile erhalten und schlüpfte sowohl für die Grimm-Adaption „Schneeweißchen und Rosenrot“ als auch für „Der dritte Prinz“ in den Mantel eines Königssohns. Während er unter anderem als Synchronstimme von Alec Baldwin (64) und Jeff Goldblum (70) tätig gewesen ist, gehörte sein Herz stets Aschenbrödel und so stand er 2017 in der Theater-Familienshow zum Film auf der Bühne – dieses Mal aber als König.

Die Liebesgeschichte von Aschenbrödel und ihrem schönen Prinzen und ihr traumhaftes Happy End gehören zur Weihnachtszeit wie das festliche Abendessen mit der Familie und Pavel Trávníček kann bestimmt auch nach fast 50 Jahren auf den Film noch rührselig zurückblicken. Leider musste das Schauspiel-Urgestein mit Atembeschwerden vor einigen Tagen ins Krankenhaus eingeliefert werden, seine drei Söhne stehen ihm in der Festzeit aber mit tatkräftiger Unterstützung zur Seite.