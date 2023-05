Wegen Ronja Forcher und Hans Sigl: Massenhafter Ansturm auf Fantag vom „Bergdoktor“

Von: Lukas Einkammerer

Am 11. Mai trafen sich die Fans und Stars von „Der Bergdoktor“ zum jährlichen Fantag in Scheffau. Dabei wurde abermals deutlich, wie beliebt die ZDF-Serie derzeit ist.

Scheffau – Bis es neue Folgen von „Der Bergdoktor“ zu sehen gibt, dauert es leider noch bis 2024. Bevor nächstes Jahr aber endlich wieder neue Geschichten aus Ellmau über die Bildschirme flimmern, trafen die Zuschauer und Stars der Serie derweil für ein Fantreffen der Extraklasse zusammen. Die Lieblingsschauspieler hautnah erleben zu können – ein freudiger Anlass, der Scharen an Besuchern anzog.

Riesiges Publikum: Fantag mit Hans Sigl, Ronja Forcher und Co. lockt Massen an „Bergdoktor“-Fans an

Einmal so richtig in die Welt einer Serie eintauchen und die Figuren, die man schon seit Jahren begleitet, persönlich treffen zu können – für die treuen „Bergdoktor“-Fans wird dieser Traum jedes Jahr aufs Neue wahr. Bei den Fantagen in der Region Wilder Kaiser bekommen Gäste nicht nur die Drehorte der ZDF-Heimatserie zu sehen, sondern erleben Martin Gruber (Hans Sigl, 53) und Co. in echt.

Am 11. Mai war es wieder so weit und Scharen an begeisterten Fans fanden sich in Regenmäntel und wasserfeste Ponchos gehüllt auf dem Dorfplatz in Scheffau zusammen. Mit dabei die ganz großen „Bergdoktor“-Stars: Hans Sigl, Ronja Forcher (26), Monika Baumgartner (71), Heiko Ruprecht (51), Rebecca Immanuel (52) und Andrea Gerhard (39).

In ihrer Instagramstory dokumentierte Ronja Forcher den Tag und aus ihren Aufnahmen wird klar, welch immenser Beliebtheit sich das Event vor allem dieses Jahr erfreuen konnte. Horden von jubelnden und klatschenden Fans tummeln sich vor der Bühne und strahlen bis über beide Ohren – ein erneuter Beweis dafür, was für ein Erfolgsgarant „Der Bergdoktor“ für das ZDF auch 15 Jahre nach Erstausstrahlung noch immer ist.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

Nach Großevent in Scheffau: „Bergdoktor“-Stars wenden sich bei Instagram an die Fans

Im Anschluss an den verregneten Tag meldeten sich die „Bergdoktor“-Stars in den sozialen Medien zu Wort. „'Der Bergdoktor' hat einfach die besten und treusten Fans“, freute sich Linn-Darstellerin Andrea Gerhard, „Wir danken euch für eure Treue und Tapferkeit“, schrieb Ronja Forcher. „Was für ein Geschenk, euch trotz des Regens so begeistert und fröhlich zu erleben“, drückte auch Rebecca Immanuel den Fans ihre Dankbarkeit aus.

„Es war wieder ein toller und unterhaltsamer Nachmittag“, schwärmt ein Besucher, „Einzigartig, lustig und mit ganz viel Herz“, fasst eine andere die Veranstaltung zusammen. Auf ein bekanntes Gesicht mussten Zuschauer allerdings verzichten: Mark Keller (58) scheint bei dem Fantag nicht dabei gewesen zu sein – aber vielleicht stattet „Dr. Alexander Kahnweiler“ dem nächsten Event im September ja einen Besuch ab. Für die 17. „Bergdoktor“-Staffel bekommt die Besetzung derweil Zuwachs. Verwendete Quellen: Instagram, fuersie.de