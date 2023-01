Vorwurf beim Dschungelcamp-Wiedersehen: Cosimo soll Djamilas Begleitung angegriffen haben

Beim Dschungelcamp-Wiedersehen ereignete sich ein Drama: cosimo wird vorgeworfen, Djamilas Begleitung angegriffen zu haben. Lesen Sie hier, ob es was mit den Kleins zu tun hat:

Es war ein absolutes Drama, was sich da beim Dschungelcamp-Wiedersehen am Montagabend (30. Januar) abgespielt hat: Cosimo Citiolo, Teilnehmer der 16. „IBES“-Staffel, wird Mitten in der Show vorgeworfen, dass er Djamilas Begleitung Yvonne Woelke angegriffen habe. Die Schauspielerin soll eine angebliche Affäre mit Lucas Cordalis‘ Begleitung Peter Klein haben. Ehefrau Iris Klein erhob schwere Vorwürfe.

MANNHEIM24 verrät, ob der angebliche Angriff von Cosimo auf Djamilas Dschungelcamp-Begleitung etwas mit den Kleins zu tun hat.

Iris und Peter Klein waren seit 20 Jahren ein Paar. Die beiden lernten sich in ihrer beider Heimatort Ludwigshafen am Rhein kennen. Das Fremdgeh-Drama abseits des australischen Dschungels sorgte für ein Riesen-Aufsehen. (fas)