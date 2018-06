Es ist vorbei! Bauer Gerald und seine Anna beenden Fernbeziehung

Die Koffer sind gepackt: Ein Jahr lang führten der Farmer Gerald und seine Anna eine Fernbeziehung. Doch die damit einhergehenden Strapazen haben jetzt ein Ende.

Windhoek - Neues von Bauer sucht Frau auf RTL! Fernbeziehungen sind anstrengend. Das weiß vermutlich jeder, der einmal in einer steckte. Umso besser werden diejenigen nachvollziehen können, wie groß die Erleichterung ist, wenn die beiden Liebenden zusammenziehen: Endlich nie mehr alleine einschlafen! Genau, darauf dürfen sich Bauer Gerald (33), der sich von seiner schrecklichen Krankheit nicht unterkriegen lässt, und seine Anna (28) jetzt freuen: Das Paar zieht zusammen, wie extratipp.com* berichtet.

Bauer sucht Frau: Ein neues Leben beginnt

Vor einem Jahr hatte Farmer Gerald seine hübsche Anna in der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kennengelernt, die beiden verliebten sich innig. Doch dann der große Schock, als sie realisierten, dass sie eine sehr ferne Fernbeziehung führen müssen: Gerald muss seine Farm in Namibia führen, Anna hatte ihr Leben in Deutschland, eine Entfernung von über 10.000 Kilometer! Doch diese Zeiten sind bald endlich vorbei, Annas Sachen sind schon in einem Container auf dem Weg nach Namibia, sie selber wird demnächst folgen. Ein neues Leben beginnt!

Auch interessant: So peinlich wird es als der Kandidat bei "First Dates" zum Kuss ansetzt

Bauer sucht Frau: Noch mehr gute Nachrichten

Zuletzt hatte es vor gut einer Woche Abschied nehmen geheißen. Damals hatte Gerald seine Anna zuletzt in Deutschland besucht. Doch die guten Nachrichten von unserem Traumpaar reißen nicht ab: Anna und Gerald werden heiraten- und das schon sehr bald: Am 29. Juli werden sich die beiden in Polen endlich das Ja-Wort geben. Wir haben uns diesen Tag schon ganz dick im Kalender markiert.

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.