Von wegen „Papa hat Geld“: Geissens-Tochter Shania verdient schon selbst richtig viel Kohle

Von: Lukas Einkammerer

Seit sie ein Kind ist, lebt Shania Geiss im puren Luxus. Dennoch hat die Millionärstochter ihr eigenes Einkommen – und ist nicht nur auf Papa Robert angewiesen.

Slowakei – Teure Designerklamotten, Luxusautos und Reisen um die ganze Welt – sparsam und bescheiden geht es im Leben von Shania Geiss (18) eher weniger zu. Die Tochter von Multimillionär Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen (57) steht, seit sie ein Kind ist, in der Öffentlichkeit und hat einen Alltag, von dem viele nur träumen können. Gerade deshalb wird ihr und ihrer Schwester Davina (19) oft vorgeworfen, dass sie sich auf den Lorbeeren und dem Reichtum ihrer Eltern ausruhen – was Shania gehörig gegen den Strich geht.

„Mache selbst mein Geld“: Shania Geiss spricht Klartext über ihre Finanzen

In der aktuellen Staffel ihrer erfolgreichen RTLZWEI-Show „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ stehen bei Robert und Co. wieder rauschende Feste, Jetset-Lifestyle und Besuche in exklusiven Etablissements auf der Tagesordnung. Bei einer Weinverkostung in der Slowakei stürzen die Geissens komplett ab, trotz allem Spaß und skurrilen Momenten sprechen die TV-Stars aber auch ernste Themen an. In der neuesten Folge liegt Shania eine Sache ganz besonders auf dem Herzen: Die Kritik, dass sie vom Geld ihres Vaters leben würde.

Bei einer Oldtimer-Spritztour plaudern Carmen und Shania Geiss über Reichtum und das Glücklichsein und die Influencerin betont: „Ich mache selbst mein Geld. Die Leute meinen immer (…) nur Papa hat viel Geld, wir sind alle arm, wir sind sehr dankbar, dass Papa uns finanziell unterstützt.“ Dass sie viele schöne Dinge besitzt, daraus macht das jüngste Mitglied der Geissens kein Geheimnis, dass sie alles dem gut gefüllten Kontos ihres Vaters zu verdanken hat, stimmt so aber nicht.

„Die Schuhe habe ich mir selbst gekauft, das, was ich anhabe, habe ich mir selbst gekauft. Den Großteil Sachen kaufe ich mir selbst“, erklärt Shania und ihre Mutter fügt hinzu: „Wir haben jetzt ja alle unser eigenes Geld.“

„Kommt nicht von Papa“: Davina und Shania Geiss erklären, wie sie ihr Geld machen

Das Geld ihres Vaters hat ihnen ein sorgenfreies Leben und eine Ausbildung an der International School of Monaco, wo ein Schuljahr mehr als 10.000 Euro kostet, beschert – heute können Roberts Töchter finanziell aber auf eigenen Beinen stehen. „Inzwischen verdienen wir unser Geld mit Fernsehen, Instagram, (Shania) mit Kunst und damit können wir uns auch alleine selbst Sachen kaufen“, erklärt Davina Geiss und unterstreicht nochmals: „Das kommt nicht von Papa, das ist nicht Papas Geld.“

Ob sich Shania und Davina Geiss mit ihren eigenen Ersparnissen auch an der luxuriösen Familienreise in die Slowakei beteiligt haben, steht noch offen – ein eigenes Standbein scheinen sich die beiden dennoch geschaffen haben. Zuletzt musste die älteste Geissens-Tochter aber viele gehässige Fankommentare über sich ergehen lassen, denn Davina Geiss blamierte sich bei einem Luxus-Dinner. Verwendete Quellen: RTL+/Die Geissens/Folge vom 27. Februar 2023, celebritynetworth.com