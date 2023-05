Heidi Klum spielt bei „Die Bergretter“ mit: Für Gastrolle musste sie „an ihre Grenzen gehen“

Von: Lukas Einkammerer

Für die 15. Staffel der ZDF-Serie „Die Bergretter“ bekommt die Besetzung prominenten Zuwachs. Denn GNTM-Chefin Heidi Klum übernimmt eine Rolle.

Ramsau – Seit 2012 begeistern „Die Bergretter“ im ZDF ein Millionenpublikum und nach dem Ende der 14. Staffel im April flimmern schon diesen Herbst wieder neue Geschichten aus Ramsau über die Bildschirme. Die Besetzung der ZDF-Heimatserie bekommt dabei überraschende, prominente Unterstützung, denn Modeikone Heidi Klum (49) spielt in einer Folge mit.

„Musste an meine Grenzen gehen“: Heidi Klum hat Gastrolle bei „Die Bergretter“

Heidi Klum und die „Bergretter“ sind eine ungewöhnliche Kombination, die GNTM-Chefin soll aber schon lange Fan der Serie sein – und sich höchstpersönlich bei Hauptdarsteller Sebastian Ströbel (46) wegen einer Gastrolle gemeldet haben, wie dieser gegenüber bild.de erklärt. Wie die Modellegende gegenüber dem Nachrichtenportal bestätigt, ist ihr Traum inzwischen wahr geworden und sie spielt tatsächlich bei „Die Bergretter“ mit – und passt auf ersten Fotos vom Set schon perfekt zur Stammbesetzung des Quotengaranten.

„Das Gesamtpaket stimmt. Es passieren zwar immer viele Unglücke, aber am Ende wird alles gut“, schwärmt Heidi Klum über „Die Bergretter“. „Irgendwie ist die Welt da noch in Ordnung. Es ist spannend, die Menschen sind liebevoll und es erinnert uns natürlich an die Heimat.“ Was genau sie während ihrer Zeit in Ramsau erlebt hat, ist zwar noch nicht bekannt, ihre Rolle soll aber Isabelle Klett heißen, in der 2. Folge der kommenden Staffel zu sehen sein – und dürfte dem ZDF bestimmt viele neue Zuschauer bescheren.

Kurios: „Bergretter“-Liebling heißt wie der Bergdoktor In 38 Folgen führte Andreas Marthaler (Martin Gruber) das „Bergretter“-Team an, bis er unter dramatischen Umständen in Folge 6 der sechsten Staffel („Abgeschnitten“) in den Tod stürzte. Gerade aufmerksamen ZDF-Zuschauern dürfte aufgefallen sein: Der ehemalige „Bergretter“-Hauptdarsteller hat einen prominenten Namensvetter. Der von Hans Sigl verkörperte Bergdoktor in der gleichnamigen Serie heißt ebenfalls Martin Gruber.

„Es ging hoch her und ich hing im wahrsten Sinne des Wortes ganz schön in den Seilen“, blickt die TV-erprobte Blondine auf den Dreh zurück. „Dieses Mal musste ich selber an meine Grenzen gehen. Den Muskelkater habe ich nächste Woche noch. Von der Kussszene mal ganz abgesehen.“ Ob Markus Kofler (Sebastian Ströbel) wohl der Glückliche war?

„Vollprofi“: „Bergretter“-Star Sebastian Ströbel schwärmt über Heidi Klum

Mit einem echten Megastar vor der Kamera zu stehen – so etwas erleben die „Bergretter“-Stars bestimmt nicht alle Tage. „Natürlich wird es actionreich und – Premiere für sie – dramatisch“, verriet Sebastian Ströbel über den Gastauftritt von Heidi Klum. Überhaupt scheint er von seinem prominenten Co-Star sehr begeistert zu sein. „Sie ist ein Vollprofi. Trotz widriger Umstände und ungemütlicher Hanglage hat sie alles mit Bravour gemeistert. Kein Jammern, keine Allüren. Super.“

Für Heidi Klum sei die Zeit am „Bergretter“-Set ein „wunderbarer Kontrast“ zu ihrem hektischen Alltag in der Westküstenmetropole Los Angeles. Wie sie in die Welt der ZDF-Heimatserie passt, davon können sich Fans schon in wenigen Monaten ein Bild machen. Für die neuen „Bergretter“-Folgen wechselt auch ein „Bergdoktor“-Star zur ZDF-Serie. Verwendete Quellen: bild.de