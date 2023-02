Umzug ins Mutter-Kind-Heim – „Hartz und herzlich“-Jasmin trifft schwere Entscheidung

„Hartz und herzlich“: Katrins Tochter Jasmin zieht in ein Mutter-Kind-Heim. Für die 19-Jährige ist es ungewohnt nicht mehr bei ihrer Großfamilie zu leben. Lesen Sie hier mehr:

In der Sozialdoku „Hartz und herzlich“ zeigen die Bewohner des sozialschwachen Viertels ihren Alltag mit Geldsorgen, gesundheitlichen Problemen und dem Ämterstress. Besonders in der Großfamilie von Elvis und Katrin geht es oft drunter und drüber. Kein Wunder, denn Kult-Barackler Elvis hat acht Kinder, davon sechs leibliche.

MANNHEIM24, verrät wieso „Hartz und herzlich“-Liebling Jasmin in ein Mutter-Kind-Heim zieht.

Die 19-Jährige ist mit ihrem zweiten Kind schwanger und möchte in ein Mutter-Kind-Heim ziehen, wie in der neuen Episode „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“ zu sehen ist. Die RTLZWEI-Sendung begleitet die werdende Mutter in ihrer Schwangerschaft. (sik)