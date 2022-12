Trennung bei „Hochzeit auf den ersten Blick“: Kinga und Morten geben Ehe-Aus bekannt

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Die nächste Trennung erschüttert die Fans von „Hochzeit auf den ersten Blick.“ Auch Kinga und Morten geben das Aus ihrer Ehe bekannt.

Köln/Salzgitter - Die diesjährige Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ scheint unter keinem guten (Liebes-)Stern zu stehen. Ein Paar nach dem anderen gibt seine Trennung bekannt. Nun haben auch Kinga und Morten überraschend das Ende ihrer Beziehung erklärt.

Überraschendes Liebes-Aus bei „Hochzeit auf den ersten Blick“-Traumpaar

Im großen Finale von „Hochzeit auf den ersten Blick“ deutete noch alles auf ein Happy-End hin. Auch wenn der Start in ihre Ehe zunächst holprig verlief und Morten Kinga mit seiner Aussage, sie entspräche nicht seinem Beuteschema sehr verletzte, arbeiteten die beiden an ihrer Beziehung und entschieden sich schließlich für die Ehe.

Umso überraschender erscheint daher nun das Liebes-Aus. Wie Kinga und Morten zeitgleich auf ihren Instagramkanälen bekannt geben, haben sich die beiden getrennt. Aus Wissenschaft sei in ihrem Fall doch keine Liebe geworden, begründet Kinga. „Heute muss ich euch leider mitteilen, dass der Weg von Kinga und mir nicht mehr zusammen weiter geht. Bevor irgendwelche Spekulationen aufkommen, es lag definitiv nicht am Thema Beuteschema“, so Morten. Die konkreten Gründe für ihre Trennung wollen die beiden jedoch nicht verraten.

Hochzeit auf den ersten Blick Seit 2014 lernen sich bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ heiratswillige Singles erst bei der gemeinsamen Trauung kennen. Wer zueinander passt, wird im Vorfeld von einem Expertenteam ermittelt. Am 3. Oktober 2022 startete bei Sat.1 die 9. Staffel der beliebten Kuppelshow.

Hochzeit auf den ersten Blick: keine Schlammschlacht zwischen Kinga und Morten

Böses Blut scheint es zwischen den Eheleuten jedoch nicht zu geben. Beide bedanken sich ausführlich bei ihrem Ex-Partner für die gemeinsame Zeit. Weniger harmonisch hingegen verlief die Trennung vom einstigen „Hochzeit auf den ersten Blick“-Traumpaar Jana und Markus. Er sei „traurig, verzweifelt und verletzt“, erklärte der sitzengelassene Bräutigam.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Während die Liebe bei ihren Matches in diesem Jahr nicht halten mag, könnte es in Liebesdingen bei Dr. Sandra Köhldorfer aktuell wohl nicht besser laufen. Im Finale von „Hochzeit auf den ersten Blick“ machte ihr Freund der HadeB-Expertin einen romantischen Heiratsantrag. Verwendete Quellen: instagram.com/kinga.hadeb; instagram.com/morten.hadeb