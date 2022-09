„Halt dein Maul jetzt“: Streit in neuer Staffel von „Sommerhaus der Stars“ eskaliert

Acht Paare ziehen 2022 in das „Sommerhaus der Stars“ ein. Vor laufenden Kameras kracht es da ganz schön. In einem Vorschau-Clip sieht man unter anderem, wie Sascha Mölders der Kragen platzt.

Bocholt - Am 7. September 2022 startet das „Sommerhaus der Stars“ in die siebte Staffel. Auf den Bauernhof in Bocholt ziehen auch diesmal wieder eine bunte Mischung aus Promis. Im Vorfeld beschwerten sich einige Fans zwar über die „No-Name-Z-Promis“, allerdings dürfte mit den Kandidaten für einiges Unterhaltungspotenzial gesorgt sein. In einem Vorschau-Clip wird deutlich: Es wird geschimpft, geweint, gestritten und geschrien.

Acht Paare ziehen ins „Sommerhaus der Stars“ – Stress ist vorprogrammiert

Acht Paare ziehen beim „Sommerhaus der Stars“ als Kandidaten ein: Kader Loth und Ismet Atli, Ex-Fußballprofi Mario Basler und Doris Büld, „Bauer sucht Frau“-Paar Patrick Romer und Antonia Hemmer, DSDS-Kultkandidat Cosimo Citiolo mit Nathalie Gaus, Ex-„Promi Big Brother“-Kandidat Eric Sindermann mit Katharina Hambuechen, YouTuber Marcel Dähne und Lisa Wienberger, Sascha und Ivonne Mölders und AWZ-Star Stephen Dürr mit Frau Katharina.

Die Kandidaten der „Sommerhaus der Stars“-Staffel 2022. © RTL/Stefan Gregorowius

Da die Staffel vorproduziert ist, zeigt RTL den Fans vorab immer wieder kleine Ausschnitte, was sie in der neuen Staffel erwartet. Auf Pressebildern ist bereits eine verruchte Poolparty zu sehen, bei der einige der Jungs die Hosen runterlassen. In dem neuesten Vorschau-Clip sieht man unter anderem einige Sekunden aus Spielen, die die Pärchen gemeinsam absolvieren müssen: Antonia Hemmer wirft ihrem Freund Patrick Romer unter Tränen dabei vor: „Wieso muss ich sowas immer nur wegen dir machen?“

Sechs Gewinner-Pärchen sicherten sich über die Jahre schon das 50.000 Euro-Preisgeld - 2021 gewannen Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt

- 2020 Caro und Andreas Robens

- 2019 Elena Miras und Mike Heiter

- 2018 Uwe und Iris Abel

- 2017 Nico Schwanz und Saskia Atzerodt

- 2016 Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan

Halluzinationen und Verarschung: Die Promis zoffen sich im „Sommerhaus der Stars“

Neben internen Beziehungskrisen wird aber auch nicht an Zickereien untereinander gespart. „Ey! Ey Junge, halt doch mal dein Maul jetzt!“, ist von Sascha Mölders zu hören. Adressat allerdings unklar. „Ich glaube, du hast langsam Halluzinationen“, schreit auch eine der Damen in einer Szene. Und Mario Basler gibt zu bedenken: „Ich möchte dir nur die Augen öffnen, dass die uns völlig verarschen!“

Einige Fans dürften ihre Promis in der WG bei solchen Szenen nicht wiedererkennen. Dafür sorgte auch Antonia Hemmer schon im Vorfeld auf ganz andere Weise: „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin Antonia Hemmer zeigte vor Beginn der Sendung alte Bilder von sich. Verwendete Quellen: Instagram/dassommerhausderstars.rtl, RTL/Das Sommerhaus der Stars