TV-Pleite für Florian Silbereisen: Giovanni Zarrella wieder für Deutschen Fernsehpreis nominiert

Von: Lisa Klugmayer

Seit 2021 moderiert Giovanni Zarrella seine eigene ZDF-Show und darf sich nun über die zweite Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis freuen. Florian Silbereisen schaut hingegen mal wieder durch die Finger.

Köln – Es ist wieder so weit: Der Deutsche Fernsehpreis wird verliehen. Auch diesmal findet man unter den Nominierten wieder viele altbekannte Gesichter. Unter anderen darf sich Schlager-Star und Moderator Giovanni Zarrella (45) wieder über eine der begehrten Nominierungen freuen. Konkurrent und Kollege Florian Silbereisen (42) geht auch dieses Jahr wieder leer aus.

Giovanni Zarrella erneut mit seiner ZDF-Show für den Deutschen Fernsehpreis nominiert

Am Mittwoch, 27. September und am Donnerstag, 28. September wird in Köln der Deutsche Fernsehpreis 2023 verliehen. Die Nominierte wurden vor kurzem bekannt gegeben und Giovanni Zarrella darf sich erneut freuen. Nachdem er schon letztes Jahr den Preis in der Kategorie „Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung“ mit nach Hause nehmen durfte, ist er auch dieses Jahr wieder nominiert – diesmal in der Kategorie „Beste Unterhaltung Show“.

Doch die Konkurrenz für die „Giovanni Zarrella Show“ ist stark. In der Kategorie „Beste Unterhaltung Show“ sind auch „That‘s my Jam“ mit Bill und Tom Kaulitz und „Wer stiehlt mir die Show?“ nominiert. Doch ein Name fehlt auch dieses Jahr wieder: Florian Silbereisen.

Deutscher Fernsehpreise – Die Nominierungen 2023 im Überblick: „Unterhaltung“ Beste Comedy/Late Night: „LOL: Last One Laughing“, „RTL Samstag Nacht – Das Wiedersehen“, „TV total“ Bestes Factual Entertainment: „BesserEsser - Lege packt aus“, „Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern“, „Zum Schwarzwälder Hirsch - eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer“ Beste Unterhaltung Reality: „First Dates - Ein Tisch für zwei“, „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“, „Kampf der Realitystars“ Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung: Jan Köppen für „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ und „Take Me Out“, Barbara Schöneberger für „Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool“, Esther Sedlaczek für „Quizduell-Olymp“ und „Frag doch mal die Maus“ Beste Regie Unterhaltung: Mark Achterberg für „Die Giovanni Zarrella Show“ und Let’s Dance, Alexandra Farrensteiner für „Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool“, Sascha Gröhl für „Zum Schwarzwälder Hirsch - eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer“ Bestes Buch Unterhaltung: Jakob Lundt für „Wer stiehlt mir die Show?“, Till Reiners für „Till Reiners‘ Happy Hour“, Raphael Selter für „Browser Ballett: Atomkrieg - Der Talk“ Beste Ausstattung Unterhaltung: Bode Brodmüller (Set-Design), Simon Sutner (Leitung Requisite), Jonas König (Licht) für „Joko & Klaas gegen ProSieben“, Angel Garcia (Kostüme Tänzer:innen) für „The Masked Singer“, Florian Wieder, Per Arne Janssen (Set-Design), Paola von Griesheim (Requisite), Katia Convents (Kostüm/Styling) für „Let‘s Dance“

Florian Silbereisen ist ein Quotengarant – trotzdem geht er beim Deutschen Fernsehpreis leer aus

2002 moderierte Florian Silbereisen seine erste eigene Fernsehsendung. Zwei Jahre später übernahm er von Carmen Nebel die „Feste der Volksmusik“. Seitdem flimmert der Schlagersänger mehrmals im Jahr über die deutschen TV-Bildschirme und beschert der ARD immer wieder traumhafte Quoten. Trotzdem hat Florian Silbereisen den deutschen Fernsehpreis nie gewonnen, obwohl er schon einige Male nominiert war.

Seit 2021 moderiert Giovanni Zarrella seine eigene ZDF-Show und darf sich nun über die zweite Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis freuen. Florian Silbereisen schaut hingegen mal wieder durch die Finger. (Fotomontage) © IMAGO/Panama Pictures & IMAGO/Christian Schroedter

Apropos: In den vergangenen Jahren hat sich der ehemalige „Brosis“-Sänger zu einer festen Größe der Schlagerwelt gemausert. Doch noch vor einiger Zeit bangte Giovanni Zarrella um seine Musikkarriere. Verwendete Quellen: deutscher-fernsehpreis.de