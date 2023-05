Feueralarm bei „Let‘s Dance“: Anna Ermakova muss Training abbrechen

Von: Elena Rothammer

Teilen

Anna Ermakova hofft auf den „Let‘s Dance“-Sieg und probt fleißig für das Halbfinale. Mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin musste die Tochter von Boris Becker aber eine Trainings-Zwangspause einlegen.

Köln – Anna Ermakova (23) ist der Star der aktuellen „Let‘s Dance“-Staffel. Jeden Freitagabend verzaubert die Tochter von Boris Becker (55) mit dem „Let‘s Dance“-Profitänzer Valentin Lusin (36) die Jury und auch die Zuschauer gleichermaßen. Damit das auch so bleibt, trainieren die beiden fleißig. Dieses Mal mussten Anna Ermakova und Valentin Lusin ihre Proben aber ungewollt abbrechen.

Ein Feueralarm unterbricht Anna Ermakovas „Let‘s Dance“-Training

Anna Ermakova, die bei „Let‘s Dance“ sogar schon von ihrem Freund besucht wurde, hat schon mehrfach bewiesen, wie feurig sie auf dem Tanzparkett sein kann. Bei ihrem und Valentin Lusins Training kam es nun aber doch zu einem unerwarteten Zwischenfall: Im Tanzstudio ging prompt der Feueralarm los und hielt die beiden damit von ihren Trainingsstunden ab.

High Heels, Bikini oder leger: Die hübschesten „Let‘s Dance“-Kandidatinnen ganz privat Fotostrecke ansehen

In seiner Instagram-Story wollte Valentin Lusin eigentlich nur den anstehenden Tanz verraten: „Es wird ein Streetstyle-Chacha-Rumba-Langsamer-Walzer- und Quickstep-Mix zu einer sehr eintönigen Musik.“ Im Hintergrund war allerdings ohrenbetäubender Lärm zu hören: der Feueralarm. „Ja … wir haben leider den Alarm ausgelöst, nicht wahr“, räumte Valentin an Anna Ermakova gewandt ein. Das Model war zuvor allerdings nur laut schreiend zu hören, weil ihm der schrille Dauerton in den Ohren dröhnte.

Schon gewusst? RTL versuchte sich an „Let‘s Dance“-Ableger mit Kindern 2021 bekamen auch die Kleinen bei RTL die Chance, übers Tanzparkett zu fegen: Im Mai 2021 gingen vier Folgen von „Let’s Dance – Kids“ an den Start, die in Sachen Besetzung durchaus mit dem Original mithalten konnten. Die Moderation übernahmen wie in der Hauptsendung Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, auch die Jury aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González war mit an Bord. Ins Fernsehen schaffte es die Sendung allerdings nicht. Sie lief auf RTLs Streamingplattform RTL+ (damals TVNow).

Sind Anna Ermakova und Valentin Lusin nach der „Let‘s Dance“-Zwangspause im Nachteil?

Trainieren konnten Anna Ermakova und Valentin Lusin bei diesem Lärm nicht. Wie lange sie das Coaching unterbrechen mussten, verriet das Tanzpaar aber nicht. Ob dadurch ein Nachteil entstanden ist, wird sich anhand ihrer Performance noch zeigen. Bislang wurde Anna Ermakova aber als absolute Favoritin bei „Let‘s Dance“ gehandelt.

Anna Ermakova gilt als „Let‘s Dance“-Favoritin. Mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin musste die Tochter von Boris Becker jetzt aber das Training unterbrechen © IMAGO / Panama Pictures & IMAGO / Future Image

Für ihre Leistung soll Anna Ermakova aber auch reichlich entlohnt werden. Wie Bild erfahren haben will, ist sie in dieser Staffel der Promi mit der besten Gage. Dafür müssen die „Let‘s Dance“-Teilnehmer aber auch einen knallharten Vertrag mit zahlreichen Klauseln unterschreiben. Verwendete Quellen: Instagram / valentinlusin; bild.de