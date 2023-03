Bachelor-Kandidatin flüchtet bei erster Folge aus Show: „Kann keine Sekunde länger bleiben“

Von: Sarah Wolzen

Bei RTL werden wieder Rosen verteilt. Kandidatin Danielle gefällt der neue Bachelor jedoch gar nicht. Sie ergreift die Flucht.

Mexiko – Seit Mittwochabend (1. März) sucht der neue Bachelor David Jackson (32) auf RTL nach der großen Liebe. Bei einer Kandidatin ist er aber schnell unten durch. Danielle (28) verlässt die Show freiwillig.

Bachelor David Jackson sucht nach seiner Traumfrau

23 Singles kämpfen auch dieses Jahr wieder um das Herz des Bachelors. Nachdem in der ersten Nacht der Rosen bereits drei Frauen ihre Koffer packen mussten, wird auch David selbst in der zweiten Folge, die schon jetzt auf RTL+ abrufbar ist, von einer Teilnehmerin verlassen.

„Bachelor“-Kandidatin Danielle ist gleich klar: mit David wird das nichts © RTL+

Danielle scheint nicht an Liebe auf den zweiten Blick zu glauben. Schon nach dem ersten Gespräch mit dem schwäbischen Rosenverteiler ist ihr klar: Das wird nichts. Doch sie behält ihre Gefühle zunächst für sich und nimmt Davids Rose an. In der Ladys-Villa klagt sie den anderen hinterher ihr Leid: „Ich will keine Drama-Queen sein, ich kann nur einfach nicht mehr!“ Sie fühle einfach nicht, dass sie mit David eine Bindung aufbauen könne, so die Münchnerin. Sie sei zudem überzeugt, so Danielle, dass da „auch keine Gefühle mehr kommen“ würden.

Das sind die bisherigen Bachelor: 1. Staffel „Der Bachelor“ 2003: Marcel Maderitsch 2. Staffel „Der Bachelor“ 2012: Paul Janke 3. Staffel „Der Bachelor“ 2013: Jan Kralitschka 4. Staffel „Der Bachelor“ 2014: Christian Tews 5. Staffel „Der Bachelor“2015: Oliver Sanne 6. Staffel „Der Bachelor“ 2016: Leonard Freier 7. Staffel „Der Bachelor“ 2017: Sebastian Pannek 8. Staffel „Der Bachelor“ 2018: Daniel Völz 9. Staffel „Der Bachelor“ 2019: Andrej Mangold 10. Staffel „Der Bachelor“ 2020: Sebastian Preuss 11. Staffel „Der Bachelor“ 2021: Niko Griesert 12. Staffel „Der Bachelor“ 2022: Dominik Stuckmann

Danielle hat keine Lust auf Bachelor David

„Ich bereue richtig, dass ich sie nicht direkt ehrlich abgelehnt habe“, erklärt Danielle auf die Frage, weshalb sie Davids Rose angenommen habe. „Ich bereue das richtig, aber ich kann jetzt keine Sekunde länger mehr hierbleiben!“ Wer sehen möchte, wie David auf diese Abfuhr reagiert, kann sich entweder bis nächsten Mittwoch gedulden und um 20.15 Uhr RTL einschalten oder sich bereits jetzt auf RTL+ die neue Folge anschauen.

Nicht nur in der Ladys-Villa, auch bei den Fans ruft der neue Bachelor gemischte Reaktionen hervor.