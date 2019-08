Tuschelthema hinter den Kulissen: Zeigt TV-Expertin Vanessa Blumhagen hier zu viel?

Update 19. August, 13.59 Uhr: Inzwischen hat Vanessa Blumhagen auch noch dieses Foto gepostet - auf dem sie sich selbst aufs Korn nimmt. „Montags in der Küche? Bin ich immer so angezogen. Immer!“, schreibt sie mit einem Emoji, das die Zunge rausstreckt.

Dass es dazu reichlich „Hooooot“-Kommentare gibt, ist unnötig zu erwähnen. Das hat sogar eine Box-Legende angelockt. „Sonnige Grüße und einen schönen Tag“, schreibt Axel Schulz und ergänzt den Kommentar sogar mit einem Küsschen-Emoji.

Ein Beitrag geteilt von Vanessa Blumhagen (@vanessa_blumhagen) am Aug 19, 2019 um 2:51 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Die Promi-Expertin hat also offenbar auch prominente Fans.

Unser Artikel vom 19. August 2019, 9.50 Uhr:

Berlin - Vanessa Blumhagen hat es wieder getan! Die Promi-Expertin vom Sat.1-Frühstücksfernsehen zog zum Wochenstart wieder alle Blicke auf sich. Grund war ihr megatiefes Dekolleté. Es gab schon viele dieser Art in der Karriere der TV-Schönheit. Doch hier dürfte es sich um das beeindruckendste handeln.

Ein Beitrag geteilt von SAT.1 Frühstücksfernsehen (@fruehstuecksfernsehen) am Aug 19, 2019 um 12:02 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

+ Vanessa Blumhagen zeigt im Aufzug stolz ihr Dekolleté. © Screenshot Instagram

Im Instagram-Posting vom Sat.1-Frühstücksfernsehen ist alles nur sehr begrenzt zu sehen - das liegt an der dezenten Sitzhaltung von Vanessa Blumhagen. In ihrer Story hingegen schaut das ganz anders aus. Dass da nichts verrutscht? Aber wer so oft knappe Outfits trägt, der ist ein Profi - und findet Mittel und Wege, alles festzuzurren.