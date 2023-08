Tränen-Auftritt: Stefan Mross weint bei „Immer wieder sonntags“-Finale

Von: Volker Reinert

Teilen

Stefan Mross moderierte seine letzte „Immer wieder sonntags“-Ausgabe im Jahr 2023. Neben hochkarätigem Staraufgebot trat der Schlagerstar auch selbst auf. Dabei wurde er sichtlich emotional.

Rust - Was für ein emotionaler Abschied! Nach 12 Sendungen verabschiedete sich Moderator Stefan Mross (47) mit seiner ARD-Schlagershow „Immer wieder sonntags“ am Sonntag (27. August) in die wohlverdiente Pause. Neben einem großen Staraufgebot wie unter anderem Beatrice Egli (35), Lucas Cordalis (56), Joelina Drews (27) und Joey Heindle (30) gab der Entertainer in seiner letzten Ausgabe im Jahr 2023 noch einmal Vollgas, performte auf der Bühne anschließend sogar selbst und ließ seinen Emotionen freien Lauf.

Stefan Mross bei „Immer wieder sonntags“ zu Tränen gerührt

Stefan Mross kündigte seinen Auftritt auf der „Immer wieder sonntags“ -Bühne mit einer langen Dankesrede für das Publikum an: „Wie immer ein bewegender Vormittag für mich, also ich möchte Ihnen eigentlich so viel erzählen, ich möchte mich so herzlich bedanken, für ihre Treue, für Emotionen, für Stimmung. Sie sind das beste Publikum der Welt, es ist einfach so und ich möchte Ihnen das ganze vielleicht etwas erleichtern, dass ich jetzt nicht zu viele Worte schwinge, hier in meiner Arena, in meinem Wohnzimmer, sondern ich möchte mich bei Ihnen musikalisch bedanken!“

Tränen, Holzwurm-Küsse, Doppelgänger: Die schönsten Bilder vom „Immer wieder sonntags“-Finale Fotostrecke ansehen

In dem Song verabschiedete sich der 47-Jährige auf einem Stuhl sitzend von seinen Fans: „Ciao Arena, es tut so weh, ciao Arena, ich sag‘ ade, ciao Arena, mir bleibt jetzt keine Wahl, ciao Arena, bis zum nächsten Mal!“ Sichtlich gerührt kämpfte Stefan Mross mit seinen Tränen und wischte sie die Tränen aus dem Gesicht.

„Immer wieder sonntags“-Publikum applaudiert dem Schlagerstar

Unter tosenden Beifall aus dem Publikum und „Zugabe“-Rufen ließ sich der 47-Jährige feiern und scherzte auch schon wieder, als er auf dem Weg zu Patrick Lindner (62) war, der in der Ausgabe am Herd stand: „Gut, dass ich jetzt was Gutes zum Essen bekomme, dann geht es meinen Emotionen auch wieder besser“.

Am Sonntag (27. August) lief in der ARD die letzte Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ mit Schlagerstar Stefan Mross im Jahr 2023. Der Musiker performte am Ende der Sendung selbst und kämpfte mit den Tränen. © Screenshots: ardmediathek.de „Immer wieder sonntags“ Folge vom 27. August 2023

Am Anfang der „Immer wieder sonntags“-Sendung wäre es für Stefan Mross beinahe zu einem riesigen Fauxpas, als er sich einen Fast-Grabscher leistete. Verwendete Quellen: „Immer wieder sonntags“ Folge vom 27. August 2023