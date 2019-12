TV-Eklat um Tim Mälzer - Was er zu Zuschauerin sagt, empört Juror und Publikum

TV-Koch Tim Mälzer ist selten um einen Spruch verlegen. Diesmal trieb er es in seiner Show „Ready to Beef“ doch etwas zu weit und beleidigte eine Zuschauerin.

Tim Mälzer lässt in seiner Vox -Kochshow „Ready to Beef“ Köche gegeneinander antreten.

lässt in seiner -Kochshow „Ready to Beef“ Köche gegeneinander antreten. Mit seinen flotten Sprüchen ist Mälzer aber selbst die größte Attraktion der Show.

Bei der jüngsten Episode der Sendung vergriff sich Mälzer gegenüber einer Zuschauerin im Ton.

München - Gutes Essen garniert mit großer Klappe: Das Erfolgsrezept von TV-Starkoch Tim Mälzer bei seiner Show „Ready to Beef“ könnte kaum simpler sein. Doch diesmal tischte der Hamburger eindeutig etwas zu viel auf, was die kernigen Sprüche angeht. Der 48-Jährige beleidigte eine seiner Zuschauerinnen im Studio.

Was war passiert? Den „Beef“ gab diesmal zwischen den Sterne-Köchen Jens Jakob (Restaurant Le Comptoir) und Maximilian Lorenz (Restaurant Maximilian Lorenz). Als in Runde drei Jakob damit fertig ist, als Beilage Kartoffelbrei anzurühren, schnappt sich Mälzer einen Teller davon und will eine Zuschauerin kosten lassen.

Mälzer reicht einer älteren Dame den Löffel und sagt: „Einmal probieren bitte. Das passt auch von der Altersstruktur her mit dem Püree.“

Tim Mälzer wird kleinlaut

Der TV-Koch lacht über seinen Scherz, doch merkt an den Reaktionen der anderen Studio-Zuschauer schnell, dass dieser überhaupt nicht ankommt. Sofort wird er dann kleinlaut: „Wenn Sie verstehen, was ich sagen will ... Entschuldigung.“

Doch so ganz verstanden hat Mälzer wohl immer noch nicht, dass er sich im Ton vergriffen hat. Als die Zuschauerin den Brei schließlich probiert, grinst er und sagt: „Na? Da können wir uns alle freuen im Heim, oder?“

Nun wird das Publikum so richtig unruhig, einige Zuschauer grölen. Mälzer will die Situation retten und beschwert sich: „Wir ALLE! Was ist los bei euch?“

Zuschauerin lächelt peinliche Aussagen weg - Twitter-User beschweren sich über ein anderes Thema

Die Dame lächelt die peinlichen Aussagen weg. Show-Juror Tim Raue schüttelt über Mälzers Humor nur den Kopf. Mälzer kommt schließlich doch noch zur Einsicht: „Das ist gerade komplett in die falsche Richtung gegangen.“

Bei Twitter war die Beleidigung übrigens weniger ein Thema als die Essenswahl: Viele User beschwerten sich, dass Froschschenkel zubereitet wurden. „Tierquälerei - ein Grund zum Abschalten“, so eine Nutzerin.

Müssen es wirklich Frisch Schenkel sein? Erstens ist es kein "ottonormalverbraucher". Zweitens Tierquälerei. Sorry, ein Grund zum abschalten! #readytobeef #froschschenkel #tierquälerei — Silkes Welt (@silke_silkeswel) December 6, 2019

