Til Schweiger schneidet Evelyn Burdecki aus „Manta, Manta 2“

Evelyn Burdecki hat Regisseur Til Schweiger mit ihrer Schauspielleistung wohl nicht überzeugt. In „Manta, Manta 2“ ist sie deshalb nicht zu sehen.

Köln – Endlich ist es so weit! Nach über 30 Jahren kommt eine Fortsetzung des Kultfilms „Manta, Manta“ in die Kinos. Verantwortlich für das Sequel ist niemand Geringeres als Til Schweiger (59), der schon im Originalfilm die Hauptrolle spielte. Doch „Manta, Manta 2“ kann nicht nur mit einem Großteil der ursprünglichen Besetzung aufwarten: Auch eine Reihe hochkarätiger Gaststars erklärten sich bereit, an dem nostalgischen Filmprojekt mitzuwirken. Am vergangenen Wochenende feierte der Streifen jetzt endlich seine Premiere.

Über den roten Teppich in Köln lief dabei das Who‘s who der deutschen Filmbranche. Auch Regisseur Schweiger war selbstverständlich mit von der Partie. In einem Interview musste der Filmemacher allerdings zugeben, dass nicht alle Gastschauspieler es letztendlich in den fertigen Film geschafft haben. Reality-Sternchen Evelyn Burdecki (34) beispielsweise landete mit ihren Szenen im Mülleimer. Bei der Premiere von „Manta, Manta 2“ war die quirlige Blondine trotzdem anwesend.

Für Evelyn Burdecki war in „Manta, Manta 2“ offenbar am Ende kein Platz mehr … © Sven Simon/Horst Galuschka/Imago

Til Schweiger musste die Szenen mit Evelyn Burdecki herausschneiden

Doch wie kam es eigentlich zur Zusammenarbeit zwischen Til Schweiger und Evelyn Burdecki? Wie die 34-Jährige in einem Interview mit BILD verriet, habe sie den Filmstar einfach auf Instagram angeschrieben und um eine Rolle in „Manta, Manta 2“ gebeten. Gesagt, getan. Schweiger selbst war nach der Zusammenarbeit übrigens ziemlich begeistert von Burdeckis Talent. Er erklärte: „Ich könnte mir Evelyn für viele Rollen vorstellen. Sie hat Talent. Und menschlich finde ich sie großartig.“

Dass ihre Szenen am Ende trotzdem der Schere zum Opfer fielen, lag BILD-Berichten zufolge an einem Zeitproblem. Regisseur Schweiger musste „Manta, Manta 2“ extrem kürzen, sodass einige Gastauftritte – unter anderem der von Evelyn Burdecki – nicht in den fertigen Film kamen. Im Abspann des Streifens ist die TV-Blondine dennoch in den Outtakes zu sehen.